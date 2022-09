Ethel Pozo celebró su segunda despedida de soltera junto a sus compañeros de ‘América Hoy’

Ethel Pozo celebró su segunda despedida de soltera con sus compañeros de ‘América Hoy’ | Instagram

A puertas de su esperado matrimonio con Julián Alexander, Ethel Pozo festejó con sus compañeros de ‘América Hoy’ su segunda despedida de soltera en un evento privado. La conductora se dejó ver al lado de Janet Barboza, Brunella Horna, Edson Dávila y el productor Armando Tafur, conocido como ‘Papá Armando’.

Como se recuerda, la hija de Gisela Valcárcel fue criticada por no invitar a sus colegas de América TV en su primera despedida de soltera. Es por ello que Ethel decidió organizar una segunda celebración, exclusiva para sus compañeras de conducción, colaboradores e integrantes de producción.

A través de sus historias de Instagram, la también presentadora de ‘En esta cocina mando yo’ compartió imágenes del encuentro, en donde todos lucieron felices porque pronto se unirá pronto a la fila de casadas. La ausencia de Christian Domínguez, colaborador de ‘América Hoy’, se hizo notar.

Luego de recibir los regalos, entre ellos una liga de novia, Pozo y sus compañeros brindaron en repetidas ocasiones y disfrutaron de comida japonesa. Edson Dávila aprovechó la oportunidad para hacer ocurrentes bromas, pues esperaba encontrar platos de chifa en el menú del exclusivo hotel.

Ethel Pozo le dijo adiós a su soltería en compañía de sus compañeros de 'América Hoy'. (Instagram)

Palabras de agradecimiento

Horas más tarde, la prometida de Julián Alexander agradeció a Janet Barboza, Brunella Horna y demás colegas de ‘América Hoy’ por haberla acompañado en un momento tan especial en su vida.

“Hoy fue mi último día en el programa con estos locos que tengo como compañeros. Me tomo un tiempo para concentrarme en mi familia y en lo que será uno de los días más importantes de mi vida. Dentro de risas y full bromas (muy a nuestro estilo), me han deseado lo mejor del mundo y me siento bendecida por eso”, escribió en un post de Instagram.

“Gracias amigos, compañeros, socios, partners, el nombre no es importante, porque somos todo eso y más todas las mañanas. Gracias Team América Hoy. ¡Nos vemos prontito”, añadió Ethel Pozo en su plataforma.

Ethel Pozo y más imágenes de su segunda despedida de soltera | Instagram

Los detalles de su boda con Julián Alexander

Ethel Pozo no ha parado de compartir todos los pormenores de matrimonio en sus redes sociales y en su programa de televisión. El matrimonio entre la presentadora y el productor será este sábado 10 de setiembre a las 16:00 horas en un fundo en Pachacamac.

La ceremonia será solo entre familiares, amigos y el círculo cercano de la hija de Gisela Valcárcel y del comunicador. Ethel Pozo aclaró que no contratará ninguna orquesta; no obstante, señaló que sí habrá música en su reunión, puesto Christian Domínguez se ofreció cantar en su fiesta como regalo.

Como se recuerda, Julián Alexander y la presentadora se comprometieron en matrimonio a solo seis meses de haber iniciado su relación. El hermano de Michelle Alexander le pidió matrimonio a su pareja en un viaje familiar a las Islas Mujeres en Cancún, México. Las hijas de la conductora fueron testigos de este momento.

Ethel Pozo y Julián Alexander se lucen en sesión de fotos a pocos días de su matrimonio. (Instagram)

