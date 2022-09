Xoana González encantada de colaborar con Olenka Zimmermann y lanza inesperada condición

Xoana González encantada de hacer una producción con Olenka Zimmermann.

Después que Olenka Zimmermann concediera un entrevista a Infobae donde dio detalles sobre su cuenta de OnlyFans e indicó que no descartaría hacer una colaboración con Xoana Gónzalez, nos comunicamos con la argentina, quien confesó que se sonrojó al saber de la respuesta de la conductora de Willax TV.

Para Xoana Gónzalez, Olenka Zimmermann es una mujer guapa y respeta su trayectoria en televisión. Al ser consultada por si se animaría a hacer una colaboración, la argentina indicó que estaría encantada.

“Hasta me puse colorada. Me toma por sorpresa. Yo bienvenido sea, Javi (su esposo Javier González) estaría encantado, así que nada. Me gustaría empezar con colaboraciones, intenté hacer una pero al final se chupó. Nosotros encantados, sería cosa de ponernos en comunicación. Yo voy en octubre a Perú”, indicó la reina del OnlyFans.

González fue consultada también por si aceptaría hacer una producción solo con Olenka, sin la compañía de su esposo. Ante ello, la modelo señaló que no habría ningún problema, pero sí puso una condición

“Sí, claro si fotos y videos, normal. Si puede ser entre nosotras dos, pero yo solo dejo que me grabe Javi. Olenka tendría que aceptar que él sea el camarógrafo”, recalcó en conversación con Infobae.

En otro momento, la joven se animó a darle unos consejos a la experimentada conductora de TV para que crezca mucho más en esta plataforma para adultos.

“Que sea un poquito más osada, que juegue un poquito más, pero entiendo porque todas empezamos así, siempre más suave y a la medidas que nos sentimos cómodas nos atrevemos más. Yo creo que habría que darle un poco más de tiempo”, remarcó Xoana, resaltando el potencial de su hoy colega.

Xoana González respalda a Olenka Zimmermann en su incursión al OnlyFans. (Instagram)

Como se recuerda, Olenka Zimmermann aseguró que no ofrecerá pornografía en su OnlyFans, pues es importante para ella cuidar su imagen como conductora de ‘Crónicas de Impacto’. No obstante, no descartó colaborar con Xoana, siempre y cuando sea un proyecto donde ella se sienta cómoda.

“Tendría que escuchar qué me propone, si es algo que me conviene y me siento cómoda, donde puedo manejar la situación, enhorabuena. Ella es una de las más conocidas, es de las que más tiempo tiene en OnlyFans, yo soy nueva, tengo menos de una semana y nada, todas las propuestas que pueda manejar, bienvenidos, pero como digo, los límites los pongo yo, no puedo hacer cosas que me hagan sentir incómoda”, indicó a Infobae.

Olenka Zimmermann abre Onlyfans e invita al público a que la sigan. Créditos: Carlo Fernández.

