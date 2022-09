Olenka Zimmermann y su dura opinión sobre Magaly Medina: “Es fea de corazón y de cara”

Olenka Zimmermann lanza duros calificativos contra Magaly Medina. | Willax Televisión

La pelea entre Magaly Medina y Olenka Zimmermann empezó con fuerza. Desde que la polémica periodista tildó que ‘estafadora’ a la bella modelo por supuestamente publicar fotos antiguas en su cuenta de OnlyFans. Dichas acusaciones no fueron del agrado de la conductora de ‘Crónicas de impacto’, quien no dudó en responderle fuerte y claro.

Para empezar, la figura de Willax Televisión se defendió, indicando que si bien cobraba 7 dólares por suscripción, eso no quería decir que te daba acceso a imágenes exclusivas, en el que dejaba poco o nada a la imaginación.

Asimismo, Olenka Zimmermann señaló que lo que vieron Magaly Medina y sus reporteros solo fue un pequeño avance de su OnlyFans, por lo que no podía criticar el contenido que ella ofrece al no haber adquirido un paquete más caro.

“Es como si tú te fueras al cine y pagaras para ver el tráiler de la película y sales de ahí criticando la película porque no la has visto y solo has pagado por el tráiler, que es la suscripción, para ver la película completa tienes que pagar un poco más”, señaló.

En ese sentido, la conductora de televisión tildó de ignorante a la ‘Urraca’ por hablar de temas de los que no tiene conocimiento. “Magaly apenas a visto el tráiler, entonces está hablando del tamaño que tiene su ignorancia o el tamaño que tiene su boca”, indicó.

De otro lado, Olenka Zimmermann aseguró que la polémica periodista es considerada todo lo malo que tiene la televisión peruana, llegando a compararla con el presidente Pedro Castillo, quien actualmente se encuentra envuelto en diferentes actos de corrupción.

“Magaly ataca a todas las chicas que son más bonitas que ella porque Magaly es fea de corazón, es fea de cara, Magaly es un ser malo, ya te he dicho, es el Castillo del Perú, Magaly es Pedro Castillo. Magaly es lo que es Pedro Castillo para el Perú, la desgracia de todo”, añadió.

Precio de su OnlyFans

Luego de los comentarios de Magaly Medina, muchos de los seguidores de Olenka Zimmermann empezaron a dudar sobre el precio real de su cuenta de OnlyFans, pues si bien ella misma ha dicho que cuesta 7 dólares, eso no te da acceso a ciertas imágenes.

“Hay de todo precio, de 20, 25 dólares, de 15, nomas tienes que estar suscrito y te llega por mensaje privado. Te llegan por mensaje privado ciertos videos borrosos que solamente se pueden desbloquear cuando pagas, entonces se te abre la imagen un video hermoso y de máxima fantasía, pero tienes que pagar”, comentó.

De otro lado, sobre las fotos antiguas que muchos pueden encontrar en su plataforma, la figura de Willax Televisión indicó que las subió por pedido de sus seguidores, quienes desean ver sus trabajos anteriores.

“Hay gente que me pide fotos de archivo, entonces hay algunas que gracias a Dios he podido conservarlas en unos USB o CD fotos en HD”, señaló.

