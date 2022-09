Olenka Zimmermann y su incursión en OnlyFans: “Nadie se va a desnudar gratis, yo no muevo un dedo si no me pagan”

Olenka Zimmermann cuenta más detalles de su Onlyfans. Video: Carlo Fernández.

En los últimos días, Olenka Zimmermann se convirtió en el punto de atención de las redes sociales, su anuncio de abrir una cuenta de OnlyFans sorprendió a más de uno, sin embargo, causó gran emoción a sus fieles seguidores.

Con más de 30 años de experiencia en el mundo del modelaje, la conductora de ‘Crónicas de impacto’, a sus 52 años, sigue cautivando con sus curvas, muestra de ello es que tras haber ingresado a esta plataforma ya cuenta con más de 1000 suscriptores.

En una entrevista que brindó a Infobae, Olenka Zimmermann relató que su hija la motivó a incursionar en el mundo de OnlyFans, el cual considera como una buena opción para que las mujeres puedan conseguir una independencia económica.

La figura de Willax Televisión también se animó a contar algunos detalles sobre su salida de ‘Al Sexto Día’ (Panamericana), dando a conocer el verdadero origen del famoso apelativo ‘mata programas’, usado con frecuencia por Rodrigo González para referirse a Susana Umbert.

¿Por qué elegiste OnlyFans?

OnlyFans no es tanto de competencia, sino son tus fans, es como un club privado donde te van a seguir siempre. Además, no censura un desnudo, no censura un pezón, no censura un traje fetiche, como TikTok que me ha censurado un video donde salgo vestida como una mucama en mi baño, con una copa de vino y digo: “Hoy voy a lavar la ropa”, una broma así, pero me lo censuraron, solo duró cuatros días, me lo catalogaron como explotación sexual, entonces el OnlyFans es mucho más maduro, hay más filtros, solo puede entrar gente mayor de edad porque debes tener tarjeta de crédito, una cuenta bancaria, por eso hay filtros menos ridículos que en otro lado.

Además, TikTok no paga...

Obviamente, el motivo es el dinero, nadie se va a desnudar gratis, yo soy modelo hace más de 30 años, yo no muevo un dedo si no me pagan. A mí TikTok no me interesa, yo abrí TikTok porque me dijeron que lo abra, porque te sigue mucha gente y es una manera de promocionar mi OnlyFans, pero solo me duró cuatro días, me lo han cerrado, les pareció muy fuerte. Obviamente, no estoy subiendo contenido OnlyFans, estoy subiendo las promociones, que es totalmente respetado, que es lo que sale en la tele, en Instagram, algo con lo que puedo salir caminando por la calle, no es nada escandaloso, pero no sé, les pareció muy fuerte.

Olenka Zimmermann ingresa al mundo de OnlyFans. (Crédito: Carlo Fernández | Infobae)

Me imagino que habrá un límite...

Yo siempre le he puesto un límite a mi carrera, es un límite para mantener la elegancia, que si te dejas llevar y no tienes el límite puedes terminar en situaciones, producciones e imágenes que no son tuyas, una imagen que no te corresponde, que te sientes incómoda, entonces el límite siempre lo pone una, para mantener la elegancia que siempre me caracteriza, en lo que me siento cómoda en lo que creo. En el OnlyFans el límite es que no tengo que llegar a la pornografía, yo tengo un montón de fans que me siguen por mi carrera de modelo, siempre una modelo sensual, siempre me he caracterizado por hacer ese tipo de fotos.

Si en algún momento, Xoana González te llega a hacer una propuesta para una colaboración, ¿aceptarías?

Tendría que escuchar qué me propone, si es algo que me conviene y me siento cómoda, donde puedo manejar la situación, enhorabuena. Ella es una de las más conocidas, es de las que más tiempo tiene en OnlyFans, yo soy nueva, tengo menos de una semana y nada, todas las propuestas que pueda manejar, bienvenidos, pero como digo, los límites los pongo yo, no puedo hacer cosas que me hagan sentir incómoda.

¿La sociedad peruana sigue siendo tan machista como hace 30 años atrás?

No, está menos machistas, las chiquillas ahora con las redes sociales están desatadas. Si bien mi generación de 80 y 90 tontita no fue, porque fuimos una generación que aprendió todo en la calle, porque parábamos en la calle, aprendimos a cuidarnos del terrorismo y una serie de cosas, entonces fue una generación más dura, pero más conservadora en otras cosas, porque no se daba esa situación, no había mucho exhibicionismo. Ahora las chibolas paran en el TikTok, las redes sociales, se lucen muy fuertes, algunas para mí queman etapas muy rápido, pero bueno, es una generación que le tocó eso y lo están llevando como tiene que ser. Creo que eso ha hecho que los chicos sean menos conservadores ante la mujer, ahora las aceptan con una sexualidad más fuerte, más revelada, eso ha hecho que el hombre sea un poco menos machista.

¿Te apoya tu familia en este proyecto del OnlyFans?

Sí, totalmente, tampoco pido consulta, nunca le pido permiso a nadie, pero siempre le cuento a mi mamá lo que hago, mi hija sabe lo que estoy haciendo, es más, mi hija fue la que me dijo que abra un OnlyFans, si alguien me habló desde un principio sobre esta plataforma es mi hija, hace más de un año. Mi hija tiene amigas que están en el OnlyFans y creo que les está yendo muy bien, pero no hacen porno las chibolas, hacen fetichismo. Les ha costado ganarse sus fans pero ya tienen una entrada mensual, les ha dado independencia económica y eso me parece genial. Creo que esta va a ser una generación de mujeres mucho más libres porque necesitas de la economía para ser más libre, nunca vas a madurar hasta que no abandones la casa de tus padres

¿Crees en el amor?

Claro, el amor lo es todo, el amor a todo, no se puede hablar solo sobre amor romántico, ese es el más relativo y el más efímero de todos, porque el amor romántico se acaba, pero el amor a todo, a tu familia, a ti, al mañana, al pasado, al futuro, a tus pensamientos, todo tienes que hacer con amor, hay que seguir los caminos del corazón.

¿Actualmente tienes pareja?

Sí, sola no estoy, no me gusta lucirla en redes, mi vida privada es súper privada.

Olenka Zimmermann. (Instagram)

Entonces no expones tu vida personal...

A mí hija no la expongo en las redes sociales, muy pero muy poco, solo cuando estamos en plan familiar, porque es para etiquetarnos entre todos y luego guardarla de recuerdo, pero a ella jamás lo expondría, la vida de mi hija jamás la expondría.

¿Pero ella tampoco quiere salir?

Ella tampoco, todo depende de cómo la eduques, ella siendo la hija de una madre tan mediática como yo, pero mediática porque ha sido mi chamba, yo no la busco, más bien soy bastante reacia a dar entrevistas y declaraciones, soy parte de este universo pero no me considero parte de la farándula... ¿En qué programa de farándula he estado? Mis programas nunca han sido de farándula, solo que tengo varios años en este mundo, pero bueno, mi hija es el lado extremo, no le gusta la tele, no le gusta la foto, sin embargo se gana la vida como directora de arte, de publicidad. A sus amigas de OnlyFans les armaba la dirección de arte de las fotografías.

¿Te da alguna recomendación?

Ella me manda links de recomendaciones, me dice que me ponga más anillos, o sea, le gusta estar así, es muy estética, pero que ella quiera lucirse, no. Mi hija tiene Instagram pero salen fotos de sus trabajos, pensamientos, ella es muy linda, la extraño. Tiene como nueve meses en Argentina, está carísimo, le prendo velitas a mis tarjetas de crédito (bromea). Ella está estudiando muy feliz allá.

¿Estás feliz en Willax TV ?

Sí, me gusta, es el canal patriótico. Bueno le dicen el canal patriótico, el canal de la derecha, bueno no sé si hay derecha o izquierda, arriba o abajo, para mí solo hay una postura en la vida, ser correcto, ser decente y responsable. Yo no sé hablar de otra forma que no sea con la verdad y a quién le pica que se rasque. Mi manera de llevar la vida es con la verdad.

Olenka Zimmermann anuncia la apertura de su OnlyFans. (Foto: Carlo Fernández/Infobae)

¿Qué tan cierto es que tu salida de ‘Al Sexto Día’ fue por Susana Umbert?

Es totalmente cierto, mira quién es la dueña del programa, me imagino que en la SUNAT debe de haber un documento legal en el que sale que ella es la gerente, ella es la dueña del programa, el programa no es de Panamericana TV, fue de Panamericana TV hasta el año en que entró ella, que fue el último año que yo trabajé, bueno, no pasó ni un año, solo meses y cambió todo. Por eso Rodrigo está acá (en Willax) porque ella quiso hacer la misma movida que hizo conmigo.

¿Por eso Rodrigo González le dice la ‘mata programa‘?

El apelativo ‘mata programas’ se lo puse yo, pregúntale a Rodrigo. Yo lo dije en Caretas y Rodrigo leyó la nota y salió con la revista en la mano, entonces como él es mil veces más famoso, hasta los que están por nacer saben quién es Rodrigo González.

Entonces fuiste tú...

Yo nunca menciono el nombre de la señora, prefiero decir la ‘mata programas’. En realidad tampoco fui yo, así le dicen en Latina, tengo amigos dentro de Latina y desde ahí me llegó la información que le dicen la ‘mata programas’, el ‘virus’, porque programa que toca lo mata, producción que toca la mata, todo... si tienes plata para comprar acciones... bueno.

Olenka Zimmermann dio a conocer detalles sobre el apodo que siempre menciona Rodrigo González al referirse a Susana Umbert. Video: Carlo Fernández

Ya no hay programas de espectáculos en Latina...

Latina tenía una época en la que hacía ficción y le iba súper bien, buenas las ficciones, pero desaparecieron por culpa de ella. Comenzó a meter a los chicos reality para que sean actores y todo comenzó a irse al diablo.

Después de su salida de Panamericana TV, Olenka Zimmermann fue convocada rápidamente por Willax TV, para encargarse de la conducción de ‘Crónicas de impacto’, donde este último sábado 3 de agosto apareció con atuendo de impacto, un sexy traje para inaugurar su OnlyFans, cuenta que no duda en defender con uñas y dientes, y donde ha logrado gran acogida ante el público adulto.

Olenka Zimmermann abre Onlyfans e invita al público a que la sigan. Créditos: Carlo Fernández.

