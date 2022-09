Magaly Medina le responde a Olenka Zimmermann: “Es una persona bastante grosera y vulgar”

Magaly Medina le responde a Olenka Zimmermann y la tilda de 'vulgar'. (ATV)

Este 05 de setiembre, Magaly Medina no dudó en responderle a Olenka Zimmermann luego de que la conductora de ‘Crónicas de Impacto’ tuviera fuertes calificativos en su contra. Como se recuerda, su enfrentamiento comenzó cuando la popular ‘Urraca’ la acusó de vender en su nuevo OnlyFans contenido que se podía encontrar en internet.

Esto no pasó desapercibido para la figura de Willax TV y en conversación con Infobae señaló que la periodista no sabe como funciona la plataforma para adultos. “No entiende porque es estúpida y disforzada, no atina”, expresó, para luego agradecerle por hablar de su trabajo. Un saludo al editor de su programa que me sacó regia. Me han caído mas suscriptores después de su nota”.

Pero esto no fue todo, Olenka Zimmermann utilizó las historias de su cuenta oficial de Instagram para seguir arremetiendo en contra de Magaly Medina. La exconductora de Panamericana TV publicó la noticia y agregó: “Magaly por qué nunca me invitas a tu show de m.. ¿miedo me tienes, no cobarde?”.

Por ello, la popular ‘Urraca’ decidió contestarle y la tildó de ‘vulgar’ y ‘ordinaria’ al mostrarse indignada por su comentario. Además, difundió el contenido que ofrece Zimmermann en OnlyFans cuando se paga más que la suscripción. Recordemos que la modelo de 52 años aseguró que mientras más dinero paguen sus seguidores podrán ver foto y vídeos exclusivos.

Magaly Medina llama 'vulgar' a Olenka Zimmermann. (Captura)

“Olenka Zimmermann se picó porque le descubrimos que en su ‘Only Bamba’ tenía un montón de fotos que cualquiera la puede conseguir en Google. Se picó y le salió todo lo chabacana que siempre ha sido. Ella es una mujer bastante grosera y vulgar. La chabacanería no es mi territorio, ella sí se mueve mejor ahí. Es muy ordinaria. Yo no estoy para agarrarme de boca a boca con una arrabalera”, dijo en la emisión de su programa.

En otro momento, Magaly Medina mostró la conversación que su ‘Urraco’ tuvo con Olenka Zimmermann en el OnlyFans donde le pide fotografías sin censura. Sin embargo, recibió una imagen de no fue de su agrado, ya que según se lee en el chat, el periodista le reclama porque dicha foto también se puede encontrar en Internet.

Finalmente, Zimmermann le envía un vídeo por el cual pagó para ver por 25 dólares. En el materia audiovisual se puede ver a la conductora con un traje en blanco y negro tomando una copa de licor de manera sensual en la lavandería de su casa.

“Eso no es sexy. Creo que tienes que mirar el Only de algunas chicas de la farándula peruanas y extranjeras. Ella quiere que paguen para no mostrar tanto. El Only no es así, es bastante atrevido”, sentenció Magaly Medina.

Olenka Zimmermann y Magaly Medina. (Instagram)

¿Qué más dijo Olenka Zimmermann sobre Magaly Medina?

En entrevista con Infobae, Olenka Zimmermann aseguró que el programa Magaly TV La Firme solo pagó el mínimo de dinero donde solo se puede ver el contenido que considera como obsequio. “En ese programa solo han pagado y visto lo que se considera en el OnlyFans como ‘regalo’, que es lo que se obtiene solamente por el precio de suscripción. La mayoría de fotos son actuales obviamente, además de mi archivo. Así que no han visto nada en realidad”, sostuvo.

Sobre las fotos de archivo, resaltó que estas “fueron subidas a petición de mis fans, ellos coleccionan mis fotos de revistas, calendarios, catálogos, y al no encontrarlas en alta calidad en la red, es que me han pedido que las suba, y cómo negarme. Son coleccionistas de mis fotos desde años atrás”.

SEGUIR LEYENDO