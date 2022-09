Olenka Zimmermann: De chica de ‘Zona de Impacto’ a lanzar su OnlyFans a sus 52 años

Olenka Zimmermann y su trayectoria como modelo, actriz y conductora de televisión. (Instagram)

La guapa conductora de ‘Crónicas de impacto’ de Willax Televisión ha causado revuelo debido a que ha ingresado al mundo del OnlyFans, plataforma de contenido para adultos; sin embargo, ella dice que mostrará fotos y videos elaborados sin llegar a la pornografía.

A sus 52 años, con 1. 68 metros y una belleza que se ha congelado en el tiempo, ella no tiene miedo a lo que dirán con respecto a su contenido en OnlyFans y por el contrario, señala que la única opinión que le importa es la de su familia.

Olenka Zimmermann comenzó desde los 16 años a modelar en las pasarelas y también condujo programas de deportes, tales como el desaparecido ‘Zona de Impacto’ con Javier Meneses, pero el programa que la consolidó como una conductora de televisión fue ‘Al Sexto Día’ en Panamericana Televisión.

Inicios de Olenka

Olenka Marisol Zimmermann nació en 1969, es hija de Marisol Fernández y sobrina del actor Ricardo Fernández. Con respecto a su padre, fue una figura interminente porque quien mandaba en su casa era su madre. Tiene cinco hermanas mujeres y un hermano hombre, ella es la cuarta.

En 1987 inició su carrera como modelo, participó en diferentes desfiles de moda y posó para las revistas de moda de los años noventa. “Dos caza talentos se nos acercaron a mi hermana y a mí y nos invitaron a los casting de modelajes, ahí nació mi carrera de modelo, recuerdo que estábamos en la playa de El Silencio, Punta Hermosa” contó en una entrevista con La Woman de Bets Cable 21.

Luego de ello, a los 16 años se mudó con su hermana mayor a un pequeño departamento en Miraflores, porque ahí se encontraban las oficinas de casting y le quedaba más cerca, ya que en ese tiempo su madre vivía en Chucuito, Callao.

Olenka Zimermann modelando junto a Pedro Suárez Vértiz. (Instagram)

En los inicios de los noventa era una época bastante complicada para el país y se vivía una crisis económica, pero también se sufría el terrorismo a manos de Sendero Luminoso al mando de Abimael Guzmán.

“Era una época de terrorismo, el país estaba en crisis, había explosiones y perros callejeros colgados en los postes. Me fui a trabajar en el aeropuerto, cumplí un año, junte mis dólares y me fui a España”, contó en una entrevista en ‘Vida y Milagros’ con Milagros Leiva.

En 1990 se fue a estudiar diseño de modas a España, carrera que terminó en 1994, y cuando llegó al Perú fue invitada para conducir ‘Zona Impacto’ dirigido y producido por Javier Meneses, quien se quedó encantado de su actitud jovial y su piel bronceada.

“Era un programa deportivo muy fresco, bacán, sin guion y la pasábamos muy bien. Todo el mundo lo veía, a pesar de que solo era para surfistas, era el más visto del fin de semana”, contó Olenka en una entrevista.

Protagonista de novela peruana

Luego participó en la novela peruana ‘Lluvia de arena’ compartiendo protagónico con el actor Salvador del Solar, novela que se grabó en Paracas, Ica. La telenovela estuvo a cargo del director Michel Gomez y se trasmitía por ATV. En una entrevista a El Comercio, Olenka indicó que no quedó muy encanta con el mundo de las grabaciones de las novelas, por eso decidió no seguir más con la carrera de actriz.

Debido a su experiencia como diseñadora de modas, lanzó su línea de ropa y de bikinis en el 2000, mientras seguía haciendo sus fotos para los calendarios hasta el 2013.

“Vendía jeans y bikinis a los grandes almacenes, pero la competencia china fue llegando y fue muy desleal, ya no podía seguir vendiendo como antes mis prendas, me retiré y me quedé con muchas deudas”, contó a Patricia Chirinos en su programa de Youtube.

Busco un padre para su hija

Ella tenía 32 años cuando decidió que era momento de ser mamá, ya que el reloj biológico avanzaba y todas sus hermanas tenían hijos. Buscó a su amigo de la infancia llamado Felipe y le propuso ser el padre de su hija, él aceptó y desde ahí se convirtió en una madre soltera.

“A los 32 años dije es ahora o nunca, sé que no me voy a casar y no voy a vivir con alguien, no creo en el amor eterno y lo tengo claro pero si quería ser mamá, así que lo busqué. Él tenía 40 años, era un amigo de hace viente años y aceptó ser el padre de mi hija”, confesó el programa de Milagros Leiva.

Olenka Zimmermann tuvo su hija con su mejor amigo de la infancia y fue madre soltera. Canal de Youtube 'Vida y Milagros'

También contó que pensó en él como un buen padre porque lo conoce hace años, Nunca vivieron juntos como familia, pero la madre de él le dio un espacio en su casa los primeros años de su bebé. “Quise que él sea porque estaba segura que iba a ser un excelente padre. Me llevó muy bien con su familia” confesó a Milagros Leiva

Luego en el 2002 nació su hija Tatiana Romero Zimmermann y en la misma entrevista confesó que su hija fue el mejor regalo de su vida, pero también le enseñó mucho. “Mi hija me enseñó a tener paciencia y buen humor”, indicó.

“Mi maternidad fue lo máximo, pero no vuelvo a pasar por una gestación, di a luz natural sin anestesia, no porque fuera fuerte sino porque nunca llegó el anestesiólogo”, detalló Olenka.

Olenka Zimmermann fue madre a los 32 años y no quiere ser madre por segunda vez. Canal de Youtube 'Vida y Milagros'

Parejas

Estuvo con el músico Pelo Madueño, tuvieron una larga relación, pero no se comprometieron. Olenka cuenta que ella vive el presente y piensa que la vida es tan corta para conocer a un solo hombre. Ella es una mujer que ama su soltería, que no vive con pareja porque le encanta su soledad y en sus planes no está compartir sus días con otra persona.

Trabajos televisivos

En el 2004 fue reportera de ‘La Ventana Indiscreta’ de Latina Televisión, al siguiente año fue contratada como conductora de ‘Dos dedos de frente’. En el 2005, tuvo una breve reaparición como actriz en la obra ‘Canta y gana’ de la serie de televisión ‘Teatro desde el teatro’ que era dirigido por Ricky Tosso

‘Al sexto día’

Fue la conductora por nueve años del programa ‘Al Sexto Día’ de Panamericana Televisión, se ganó a su público adulto quienes la identificaban con el programa de los sábados por las noches. El formato presentaba reportajes de crónicas urbanas y también de contenido para adultos mayores.

Olenka Zimmermann estuvo por casi nueve años en la conducción de 'Al Sexto Día'. (instagram)

Lamentablemente, cuando estuvo a punto de cumplir nueve años, la despidieron y ni siquiera le avisaron. Ella regresó de unas vacaciones por fiestas patrias, llamó a la producción y le contaron que ya no iba más. Es más, en un reciente entrevista con el programa de ‘Amor y Fuego’ contó que le terminaron debiendo cinco meses de contrato.

“Ni siquiera me avisaron, si al menos me hubieran dicho; Olenka, mira la nueva productora, ha decidido que tú ya no vayas porque le quieren cambiar el perfil al programa, muy bien, pero yo tenía mi contrato hasta diciembre, que cumplía nueve años trabajando con Panamericana, canal que había sido respetuoso conmigo, lo toma esta señora y no le interesó nada” , contó al programa de La Woman de Bets Cable 21.

Actualmente, conduce el programa ‘Crónicas de impacto’ que se emite todos los sábados por Willax Televisión. donde también presenta crónicas urbanas.

Olenka Zummermann hará su debut en OnlyFans. (Instagram)

OnlyFans

Olenka cuenta que fue su hija Tatiana, de 20 años, quien la animó a abrir su cuenta OnlyFans. “En la oficina me animaban y mi hija también me animó, me dijo, tienes un montón de seguidores, tienes buen cuerpo y las ganancias son importantes, anímate ”, contó a Rodrigo González y Gigi Mitre.

La presentadora de televisión de 52 años comentó que su contenido será interactivo porque aceptará pedidos de sus seguidores, además todos sus videos son hechos por profesionales y tiene una asistente que contesta los mensajes de su plataforma.

En otro momento, Gigi Mitre le consultó si en su contenido se mostrará totalmente desnuda. “Siempre lo he hecho, es mi chamba como modelo, lo he hecho muchas veces desde 2013 para mi calendario. Ahora, porno explícito no va a ser. ¡Mis ‘tesoros’, no!”, contestó Zimmermann.

Olenka Zimmermann contó detalles de su contenido en OnlyFans.

¿Cuánto cuesta suscribirse al OnlyFans de Olenka Zimmermann?

Durante su entrevista en el magazine de Willax TV, Olenka Zimmermann habló sobre la tarifa de su OnlyFans. “Por 7 dólares al mes entras y ves unos vídeos lindos y unas fotos bien bravazas”, explicó para luego detallar que si sus suscriptores desean ver mejores fotografías, deben pagar más. “Hay un material más candente, más preparado y por eso debes pagar más. ¡A más rica la cosa, se paga un poco más!” .

