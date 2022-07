Carlos Álvarez responde al Ministerio de la Mujer por acusarlo de discriminación y denuncia amenazas

Carlos Álvarez se pronuncia luego de que Ministerio de la Mujer indica su imitación como discriminatoria. Foto: Facebook.

Carlos Álvarez se mostró muy molesto luego de que el Ministerio de la Mujer señalara que su parodia a la primera dama, Lilia Paredes sea discriminatoria. El actor cómico ‘enfureció’ y les recordó todos los casos de violencia de género que no han sido atendidos por el Estado.

Mediante un video que publicó en sus redes sociales, el humorista denunció que el gobierno intenta callarlo al criticar su trabajo, cuando su intención es solo llevar humor a la población peruana.

Asimismo, Carlos Álvarez reveló que ha recibido amenazas en las últimas horas por parodiar a la esposa del presidente Pedro Castillo.

“Acaso me quieren discriminar por ser humorista porque me han amenazado toda la noche o es que acaso no se enteraron tampoco, ¿de qué tienen miedo?... Esto es solo humor, pero saben? Muchas veces como humorista muchas veces tengo que hacer reír después de visitar a una niña que ha sido violada y que nadie atiende”, acotó.