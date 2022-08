Jorge Benavides parodia el jaloneo de María del Carmen Alva a Isabel Cortez en su programa

Jorge Benavides presenta en su programa parodia de jaloneo entre María del Carmen Alva a Isabel Cortez, ATV Canal /JB en ATV.

Jorge Benavides presenta en su programa ‘JB en ATV’ la parodia de lo que sucedió esta semana en Congreso de la República entre las parlamentarias María del Carmen Alva e Isabel Cortez. Puesto que ambas discutieron pero Alva no se controló y jaloneó del brazo a Cortez, además de señalarla con el dedo y gritarle en la cara.

Esta situación no pasó desapercibido por la mente maestra de Benavides, quien rápido alistó un sketch con todos los integrantes de su elenco para parodiar la situación que todos los peruanos pudimos presenciar en el parlamento.

En las imágenes de adelanto que ha publicado la producción de ‘JB en ATV’ en su página de Facebook, se puede ver que Jorge Benavides caracterizó a la congresista del partido Acción Popular y el actor Walter Cachito’ Ramírez interpretó a la representante del partido Juntos por el Perú.

En el video se puede observar a Maricarmen molestarse con Isabel porque inició el texto del adelanto del show televisivo. “Y no se pierda este sábado en JB en ATV, cuando es interrumpida por Maricarmen que le dice: “¿Tú por qué haces la promoción, si la promoción lo iba ser yo”.

“Y tú por qué lo vas hacer, yo lo tengo que hacer” se escucha decir a Isabel. Lo que genera que Maricarmen se moleste y comience a jalarla del brazo, provocando que los otros parlamentarios intervengan para que dejen de pelear.

Todos los integrantes del programa personificaron a los padres de la patria, pero quien llamó la atención es el actor Enrique Espejo conocido por todos como ‘Yuca’ quien se vio confundido y luego es golpeado por sus compañeros de escena. Él estaría haciendo del congresista Wilson Soto, quien fue motivo de la gresca entre Alva y Cortez.

El divertido skecth será transmitido este sábado 13 de agosto a las 20:30 horas por la señal de ATV. Los seguidores del espacio de comedia publicaron comentarios bastantes positivos y señalaron que no se lo perderán por nada. Algunos mensajes dice lo siguiente: “Es un chiste ese Congreso”. “Qué buena”. “Son lo máximo”. “Qué buena, me hizo el día”.

¿Qué pasó en el parlamento?

Resulta que la presidenta del Congreso, Lady Camones pidió a la congresista Norma Yarrow retire la palabra al señalar que los congresistas de la bancada Perú Libre “ se vendían por un plato de lentejas”. Sin embargo, Yarrow no lo hizo y en su lugar repitió la frase: “ ¿Quiere que le cambie de plato? Retiro el plato de lentejas¨, dijo.

Ante los reclamos de los parlamentarios, Lady Camones decidió suspender la sesión y convocar a junta de portavoces, fue ahí donde se inició la discusión directa entre los congresistas de Acción Popular: Darwin Espinoza y Wilson Soto.

Las cámaras de la prensa captaron el preciso momento en que Darwin Espinoza y Edwin Soto discutían. Espinoza se marcha y Soto se para de su escaño para empujarlo por la espalda a su colega. Esto generó la reacción de Espinoza quien le increpó por haberlo tocado: “¡No me toques, no me toques”, le dijo y luego se alejó.

María del Carmen Alva e Isabel Cortez

El congresista Wilson Soto quedó tocado por la situación anterior y tuvo que beber agua para calmarse. Al él se le acercaron algunos congresistas, entre ellos María del Carmen Alva que luego inició una discusión verbal con Isabel Cortez, quien la señalaba con el dedo. Alva reaccionó jalando del brazo a Cortez y gritándole en la cara. El congresista Ernesto Bustamante tuvo que intervenir para calmar los ánimos. Luego, Alva se retiró del lugar.

María del Carmen Alva recibe críticas por agredir a Isabel Cortez en el pleno del Congreso de la República.

Horas después, la expresidenta del Congreso utilizó sus redes sociales para pedir disculpas por su reacción: “ Hace unos momentos tuve una reacción inadecuada con la congresista Isabel Cortez en el Hemiciclo del Congreso. Quiero pedir disculpas públicas a ella y todo el país. No estuve bien” , escribió.

Las disculpas de María del Carmen Alva.

