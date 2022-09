Jossmery Toledo le desea lo mejor a ‘Zancudito’ Olivares luego de comprometerse con Naomi Degreeff

Jossmery Toledo le desea lo mejor a 'Zancudito' Olivares luego de comprometerse en programa 'En Boca de Todos. América Tv.

Jossmery Toledo fue consultada sobre la nueva relación del futbolista Christopher Olivares, con quien fue vinculada en el 2020, luego de haberlos ampayado saliendo de un hotel. El deportista se ha comprometido recientemente con su novia Naomi Degreeff.

En declaraciones para el programa ‘En Boca de Todos’, la expolicía aclaró que el popular ‘Zancudito’ no era su ex, incluso prefiere que ese ‘ampay’ desaparezca. “No es mi ex, es un amigo nada más, odio ese ampay”, comentó al inicio.

Aunque al inicio quiso señalar que no había sido pareja del futbolista, luego señaló que no tiene comunicación con sus exparejas, porque no le gusta los ‘remembers’. “No tengo comunicación, cuando corto con alguien, es por completo, no es que hay remembers, no”, agregó la popular ‘Tombita’.

Tras ello, se refirió al compromiso de matrimonio entre Olivares y la ‘Chica Dorada’. Ante ello, aseguró que no se había enterado de la noticia, pero no dudó en desearle lo mejor en esta nueva etapa de su vida.

Jossmery Toledo se refiere al compromiso de Christopher Olivares. (Instagram)

“No sabía, recién me entero. Si se va a casar, bien felicidades y que le vaya super bien. Yo no soy una persona envidiosa, no me gusta la envidia bien por él”, comentó. Finalmente, dejó claro que no tiene rencor a ninguna de sus exparejas y les desea lo mejor. “A todos mis ex también le deseo que les vaya súper bien. A Deza, a todos los que me han vinculado, que les vaya súper bien. La bendición”, finalizó.

Cabe precisar que, a inicios de agosto de este año, Naomi Degreeff y Christopher Olivares se comprometieron. El futbolista se lució con una sorpresa para su novia que incluía una recepción con su familia en la que se arrodilló a pedirle que se casen.

En su cuenta de Instagram, la enamorada novia compartió más de una fotografía de este mágico momento y escribió: “COMPROMETIDOS. Agradecer a Dios por todo lo que nos permite pasar y pedirle que siga bendiciendo nuestro amor y este hermoso camino tan largo que nos espera”.

Christopher Olivares se comprometió con Naomi Degreeff. (Instagram)

El ampay entre Christopher Olivares y Jossmery Toledo

Todo se remonta a marzo del 2020, cuando la modelo peruana aún era parte de la Policía Nacional del Perú. En esa fecha, la exchica reality fue captada con Christopher Olivares ingresando a un hotel miraflorino donde permanecieron toda la madrugada del sábado hasta el domingo por la tarde.

Aunque luego del ampay no se pronunciaron, pasaron dos meses para que Jossmery Toledo aclare que no tenía ningún tipo de comunicación con el futbolista, además dejó claro que ni siquiera eran amigos. “No me hablo con él hace tiempo, lo dejamos ahí nomás. Las cosas no funcionaron por muchísimos factores, soy bien selectiva. Ahora ni hablamos como amigos, ya fue”, comentó en una transmisión en vivo.

Jossmery Toledo y Christopher Olivares fueron ampayados saliendo de un hotel miraflorino. (Foto: Magaly TV La Firme)

Fue luego de este escándalo que el hijo de Percy Olivares decidió retomar su romance con la modelo Naomi Degreeff, con quien ahora está comprometido en matrimonio. Pero, en ese momento, la exintegrante de ‘Esto es Guerra’, señaló que su expareja era ‘muy chibolo’.

“Es muy chibolo, tiene 21 años, le faltan muchas cosas por andar en la vida y no estoy para perder el tiempo. Creo que ha regresado con su ex, así que haga su vida”, señaló.

