Jossmery Toledo y su amor por los futbolistas: Desde el ‘Zancudito’ Olivares, Jean Deza a Piero Hincapié

Jossmery Toledo y su predilección por los futbolistas: Desde Christopher Olivares, Jean Deza a Piero Hincapié. (Foto: Composición Infobae)

Todo parece indicar que Jossmery Toledo, actual competidora de Esto es Guerra, tiene un nuevo galán en su vida. Se trata de Piero Hincapié, un futbolista de 20 años de la selección ecuatoriana. Según los programas de espectáculos, ambos se vieron en el último viaje de la chica reality a Alemania.

No obstante, esta no es la primera vez que la exsuboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú (PNP) es relacionada sentimentalmente con un deportista. De hecho, sus anteriores salientes son conocidos por marcar goles en sus respectivos equipos, aunque otros más por sus escándalos mediáticos fuera de la cancha.

‘ZANCUDITO’ OLIVARES

En marzo de 2020, la modelo peruana, quien todavía seguía formando parte de la PNP en aquel entonces, fue ampayada con Christopher Olivares, jugador del Sporting Cristal e hijo del exfutbolista Percy Olivares, ingresando a un hotel de Miraflores para permanecer allí toda la madrugada hasta el domingo en la tarde.

Jossmery Toledo y Christopher Olivares fueron ampayados saliendo de un hotel miraflorino. (Foto: Magaly TV La Firme)

Dos meses después, Jossmery Toledo reveló que no tenía comunicación con el futbolista y que ni siquiera eran amigos. “No me hablo con él hace tiempo, lo dejamos ahí nomás. Las cosas no funcionaron por muchísimos factores, soy bien selectiva. Ahora ni hablamos como amigos, ya fue”, dijo en una transmisión en vivo.

Según dio a entender, Jossmery terminó con el ‘Zancudito’ porque él decidió retomar su romance con su expareja Naomi Degreef. “Es muy chibolo, tiene 21 años, le faltan muchas cosas por andar en la vida y no estoy para perder el tiempo. Creo que ha regresado con su ex, así que haga su vida”, sostuvo.

Jossmery Toledo y Christopher Olivares terminaron poco tiempo después del ampay. (Foto: Composición Infobae)

JEAN DEZA

Jossmery Toledo contó que conoció a Jean Deza gracias a un amigo en común, quien accedió a presentarlos después del insistente pedido del futbolista. Una vez acordaron verse por primera vez, el 16 de abril de 2020, ambos quedaron impresionados con el otro y empezaron a salir pocas semanas después.

“Era como un sueño porque nunca tuve un enamorado así. Él acostumbraba a sorprenderme, era detallista, se preocupaba por mí y mi familia, una persona muy buena, bondadosa, humilde, sencillo. Además, era un buen padre con sus hijos”, mencionó Toledo en Magaly TV La Firme.

Se fueron a convivir juntos al poco tiempo de iniciar su romance. No obstante, las cosas no resultaron porque terminaron su relación de cinco meses en medio de denuncias por maltrato físico y psicológico por parte de la expolicía. Jean Deza no se quedó atrás y la acusó de “mal agradecida” por haberse quedado con sus cosas y por no acordarse de todo el dinero que le dio.

Jean Deza y Jossmery Toledo mantuvieron un fugaz romance de 5 meses. Se les conoció como la "pareja de la cuarentena". (Foto: Instagram)

PIERO HINCAPIÉ

Según informaron los programas Amor y Fuego y Magaly TV La Firme el pasado lunes 18 de abril, Jossmery Toledo estaría en coqueteos con Piero Hincapíe, defensa central o lateral izquierdo en el Bayer 04 Leverkusen de la Bundesliga de Alemania.

Se indicó que la chica reality viajó por segunda vez a Alemania para verlo. En esta última oportunidad lo hizo aprovechando los feriados de Semana Santa y quedó en evidencia debido a algunas coincidencias en las fotos y videos de la guapa modelo y el pelotero, aunque ninguno se sigue en Instagram.

Inclusive, se dijo que Jossmery estuvo presente en el BayArena para presenciar el duelo entre Bayer Leverkusen contra el Leipzig, donde el ecuatoriano Piero Hincapie fue titular, a quien habría ido especialmente a ver. También se mencionó que estaría hospedada en el hogar del futbolista ecuatoriano de 20 años.

Jossmery Toledo estaría en coqueteos con futbolista ecuatoriano que juega en la Bundesliga. (Foto: Composición Infobae)

SEGUIR LEYENDO: