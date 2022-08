Jossmery Toledo desmiente a empresario que la contrató en Tarapoto y asegura que no le pagó por su show

Jossmery Toledo desmiente a empresario que la contrató en Tarapoto. (Willax)

Jossmery Toledo fue acusada por Franklin Espinar de haberle hecho pagar una excesiva cuenta en un hotel, mientras se hospedaba para dar un show en Tarapoto. El dueño de una discoteca de la ciudad de la selva, la contactó para animar un evento, pero las cosas no se habrían dado como esperaba.

En un informe de ‘Magaly TV: La Firme’, el empresario aseguraba que la expolicía lo estaba condicionando a pagar una larga cuenta que incluía sus viáticos, los de sus padres y un acompañante para así presentarse en su show, sin embargo no habrían llegado a un acuerdo.

Pero, la exchica reality rompió su silencio y contó su versión para ‘Amor y Fuego’. En el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, Jossmery Toledo aseguró que todo inició como producto de una confusión al momento de entregar la cuenta, pero luego de convirtió en un conflicto.

“Por intermedio de Greg (Michel) es que yo llego a esta persona, yo aproveché que era Tarapoto, aproveché en llevar a mis papás, no es que él pagó la cuenta de mis papás, porque yo lo pagué”, confesó al inicio la popular ‘Tombita’.

Jossmery Toledo discutió con dueño de discoteca en Tarapoto.

Además, aseguró que ella había pedido a la caja que separaran sus cuentas. Que en coordinación con el empresario, él debía asumir sus gastos y los de su acompañante para presentarse al show.

“Fue una confusión de la caja porque se estaba cobrando el total del hospedaje de mis papás y del consumo y del mío mi cuenta. No es que salía 1000 soles, salía como 300 soles, la mía y mi acompañante y el señor solo quería pagar lo mío”, señaló.

Tras ello, todo parece indicar que el empresario le habría pedido que ya no se presente porque su evento no tenía el éxito que él esperaba. En una conversación dentro de la discoteca, Franklin señala que: “Yo no voy a pagar mis 4 bolos cuando ya no hay nadie”.

Frente ello, Jossmery reclama todo lo que ha incumplido su contratante y le encara que está lista para hacer su presentación. “Es que tú me has hecho venir hasta acá por las puras, has hecho problema porque no quieres que yo coma, entonces no quieres pagar la cuenta, no quieres pagar el hotel. Para qué traes un artista. ¿No me he presentado? Yo estoy lista, tú no has querido que yo me presente y tú allá me dijiste: ‘no te presentes’”, se oye a la modelo.

Solo quería hacer show

Pese a que no llegaban a un acuerdo, Jossmery Toledo decidió presentarse en la discoteca por insistencia propia. Aunque, en el local no había mucha asistencia de público. Por otro lado, confesó que el empresario no le pagó todo en lo que habían quedado, incluso se comunicó con ella al día siguiente para tratar de ‘negociar’ esta discusión, porque era ‘interesante’ para él y su discoteca.

Jossmery Toledo desmiente a empresario tarapotino.