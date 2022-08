Jossmery Toledo protagonizó tensa discusión con dueño de discoteca en Tarapoto | ATV / Magaly TV La Firme

Jossmery Toledo fue protagonista de un bochornoso episodio este último fin de semana. Según informó el programa ‘Magaly TV La Firme’, la exsuboficial de tercera de la PNP discutió con el dueño de una discoteca en Tarapoto porque este se negó a pagar la elevada cuenta del hotel donde se hospedó con sus padres y un amigo.

La exchica reality fue contratada por Franklin Espinar, dueño de ‘Nao’, para brindar un show en su local. Poco antes de la presentación, el empresario se acercó al hotel para verificar que todo estuviera en orden, sin imaginar que Jossmery tendría una deuda grande con el establecimiento debido a todos los consumos que hizo.

Espinar no quiso pagar la cuenta, por lo que Toledo se habría negado a presentarse en la discoteca en la hora pactada. Tal y como se puede ver en las imágenes, ambos pelearon verbalmente en las instalaciones del hotel.

x: Te estoy preguntando desde temprano que cuánto es la cuenta, no me haces caso.

Jossmery: ¿Y qué te dije yo?

x: Yo estoy cumpliendo, yo estoy cumpliendo contigo. Ya si tú no te quieres presentar, ya es cosa tuya.

Jossmery: ¿Quién dice que no me quiero presentar? ¿Quién? Espérate, él me está grabando.

Jossmery Toledo discutió con dueño de discoteca en Tarapoto.

Empresario dio su versión

El programa de Magaly Medina se comunicó vía WhatsApp con Franklin Espinar para consutarle qué es lo que había pasado exactamente esa noche con Jossmery Toledo.

“La Toledo está en un plan bien torreja. Quiere que le pague una cuentaza. Todavía no se presenta. La vengo a sacar del hotel y quiere que le pague la cuentaza, cuando el trato no era así. Nada de show”, le contó al ‘urraco’ en la madrugada.

Poco después, le informó que, si bien él acordó pagarle la cuenta de la comida, no imaginó que estaría tan exorbitante. “Normal yo voy a pagar, pero me trata mal”

Cabe resaltar que Jossmery Toledo sí llegó a presentarse en la discoteca, aunque solo para tomarse un par de fotos. A pesar de ello, el local se vio vacío.

Tras las imágenes difundidas por ‘Magaly TV La Firme’, la exchica reality ha preferido no pronunciarse en redes sociales.

Empresario acusó a Jossmery Toledo de no querer pagar su cuenta del hotel. (ATV)

Se divirtió en Dubái

Luego de ser separada de ‘Esto es Guerra’ por decisión de sus compañeros de su propio equipo, Jossmery Toledo continúa trabajando como influencer. Recientemente, sorprendió a sus seguidores al irse de vacaciones a Dubái.

De acuerdo a información de ‘Magaly TV La Firme’, la modelo se encontró allí con Wilson Junior, el relacionista público de Lionel Messi.

“Este tipo con el que se luce en una cevichería, que tiene todos los nexos con jugadores de fútbol, les hace tours, parece que él está dispuesto a cumplirles todo tipo de caprichos a los jugadores de fútbol famosos que frecuenta, entonces qué buen amigo se ha conseguido Jossmery”, afirmó la periodista de espectáculos.

La ‘Urraca’ resaltó que no es primera vez que la expolicía es vinculada al mundo del fútbol, pues anteriormente se le ha visto con otras personalidades como ‘Zancudito’ Olivares, Jean Deza y el ecuatoriano Piero Hincapié.

Jossmery Toledo evalúa entrar a las elecciones para alcaldesa de San Juan de Lurigancho. (Foto: Instagram)

