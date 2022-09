Gabriel Costa confesó sentirse feliz con su presente en el Colo-Colo de Chile

El atacante no cede a las críticas y considera que su labor está siendo completa en el campo de juego (Video: Youtube Colo-Colo)

Gabriel Costa, mediocentro uruguayo-peruano que milita en el Colo-Colo de la primera división chilena, brindó declaraciones exclusivas para su club. En ellas, respondió a las preguntas de la prensa sureña y enfocó sus palabras en remarcar que el ámbito profesional, en lo deportivo, no se combina con el personal. “Es un partido de fútbol y se puede tomar de cualquier forma. (La hinchada) puede gritar y puede hacer lo que quiera. Si se lo toma personal ya es un problema de cada uno. Yo me dedico a jugar al fútbol, obviamente me puedo equivocar. Siempre trataré de insistir e ir para adelante. Yo estoy muy feliz acá, me siento respaldado y querido”, señaló ‘Gaby’ ante la polémica de un aparante rechazo por parte de la hinchada del ‘Cacique’ hacia el volante, debido a los malos resultados.

Esta polémica resaltó durante la actual campaña 2022. La ola de críticas se intensificó en el último partido, con eliminación incluida, del ‘Albo’ frente al Ñublense por la Copa Chile. Costa perdió el balón en una jugada precisa, lo que ocasionó un 2-3 en el marcador global a favor del rival. “Costa a veces tiene bajones futbolísticos pero es un jugador que hay que recuperar, porque después siempre vuelve mejor”, fueron las palabras de Gustavo Quinteros, director técnico de Colo-Colo. “En el segundo tiempo mejoró, estuvo a la altura y estuvo impreciso en el partido. A mí no me preocupa tanto eso, me preocupa si estamos imprecisos, si estamos mal y no jugamos bien el próximo domingo en el torneo local”, agregó a manera de respaldar al futbolista de 32 años.

El peruano fue blanco de las críticas luego de una desafortunada acción. (TNT Sports Chile)

“Yo me siento bien jugando. Más cómodo por alguna parte del campo, como por izquierda, que es la banda por la que he jugado en mayoría este año. He ayudado al equipo por ese lugar y el Profe ha visto que puedo hacer algo por ahí. Sobre las críticas, soy jugador de fútbol profesional y soy de carne y hueso. Tengo sentimientos y emociones, nos podemos equivocar pero hay que entender a la gente también. Lo único es estar enfocado en lo que nos toca a nosotros, en los partidos, después que sea lo que Dios quiera”, resaltó Gabriel para dejar en claro que su no se concentra en las quejas que recibe sobre su desempeño.

Después de ese resultado negativo en los octavos de final del certamen nacional, se suma otra derrota en la Liga de la primera división. El último duelo perdido 2-1 ante U. La Calera sentenció nuevamente al volante como principal blanco de comentarios sobre insatisfacción de los hinchas ‘albos’. “Una lástima cómo termino, pues tuvimos un equipo muy aguerrido en el primer tiempo. Supimos manejar muy bien pero el segundo fue raro. Dos pelotas paradas que no nos convierten y nos gana el partido. Nos vamos con esa sensación rara porque nos había pasado en el partido anterior, en Copa Chile. No podemos hacer nada, empezamos a trabajar para el próximo partido que también será muy importante de local”, enfatizó.

Gabriel Costa se equivocó en dar un pase y fue abucheado por la hinchada de Colo Colo.

Por último, considera que todavía queda tiempo y escenarios para demostrar la calidad del equipo. “Lo bueno es que hoy en día tenemos un equipo. Tenemos jugadores por puesto, donde nos puede pasar que tengamos un partido no tan bueno. Pero hay lugares que están altos, el apoyo del técnico es importante. Pero exagerar por un partido y hablar, a mí no me ponen nervioso ni me preocupan. Tengo que seguir entrenando y preparándome, porque es así, el Profe (Gustavo Quinteros) pone a los que están bien. Vienen partidos lindos e importantes”, aclaró. A falta de siete jornadas para finalizar el certamen doméstico, Colo-Colo marcha como líder de la tabla de posiciones con 23 partidos jugados y 48 unidades registradas.

