Gabriel Costa figura en el once ideal de la jornada 17 del torneo chileno, según SofaScore

Gabriel Costa viene destacando con Colo Colo.

Gabriel Costa la viene rompiendo en el fútbol chileno. El peruano se hizo presente en la goleada de Colo Colo sobre La Serena y por ese motivo fue considerado en el once ideal de la jornada 17 del campeonato local por el portal SofaScore Latin America. Además, fue uno de los jugadores que recibió el puntaje más alto.

Once de SofaScore: Gabriel Castellón se ubicó en la portería (Huachipato). En la línea de tres defensas se encuentran Juan Cornejo (Antofagasta), José Bizama (Palestino) y Pablo Alvarado (Audax Italiano). El mediocampo está conformado por cuatro jugadores. Mauricio Morales (Universidad de Chile), Matías Sepúlveda (Audax Italiano), Fabián Carmona (Coquimbo Unido) y Simón Ramírez (Unión La Calera).

Gabriel Costa comanda el ataque junto a Jonathan Benítez (Palestino) y Junior Fernandes (Universidad de Chile). El jugador peruano junto al portero Castellón obtuvieron la mejor puntuación. Ambos con 8.2.

El ‘incaico’ tuvo un partido para destacar ante La Serena. No solo cerró la goleada del ‘Cacique’, sino también previamente provocó el tanto de Juan Martín Lucero. El extremo se metió al área, quedó frente al guardameta rival y el rebote le quedó a su compañero, el cual abrió el marcador.

Foto:@SofaScoreLA

GOL DE GABRIEL COSTA ANTE LA SERENA

A los 24 minutos llegó el gol del integrante de la ‘bicolor’. Gabriel Costa tomó el balón y se paró al frente del portero Zacarías López. Remató fuerte al medio y el guardameta rival se lanzó al primer palo. El atacante, con la camiseta sucia y mojada por la lluvia, celebró junto con sus compañeros en el estadio Monumental de Chile.

Gabriel Costa marcó el tercero de Colo Colo ante La Serena.

100 PARTIDOS DE GABRIEL COSTA

A poco del inicio del Colo Colo vs La Serena, la directiva del club ‘albo’ homenajeó a Gabriel Costa. ¿Por qué? El peruano completó los 100 partidos con la institución chilena y le otorgaron un cuadro con una camiseta con el número de compromisos disputados. El extremo lo levantó y lo mostró a las tribunas del estadio Monumental.

Su primer cotejo con el ‘Cacique’ fue el 17 de febrero de 2019. Participó en la victoria 3-1 sobre Unión Española por la primera jornada del campeonato peruano. Al principio ‘Gabi’ fue muy cuestionado por la hinchada, sin embargo se ganó su cariño a punto de goles y asistencias. Registra 31 tantos y 19 habilitaciones.

Foto: Colo Colo.

COSTA EN LA ‘BICOLOR’

El buen rendimiento de Gabriel Costa no es de ahora, sino desde meses atrás. Por ello, fue considerado por Ricardo Gareca para afrontar el decisivo partido por el repechaje del Mundial de Qatar 2022. La sorpresa, para muchos, fue que ‘Gabi’ no apareció ni en lista para el duelo con Australia, que significó que Perú no cumpla el sueño de asistir a la máxima competencia por segunda vez consecutiva.

El jugador de Colo Colo solo ha alternado en 12 partidos con la camiseta de la ‘blanquirroja’, en los cuales no registró ni un gol ni una asistencia. Esto se debe a los pocos minutos que ha tenido en el ‘equipo de todos’. Fue contra Bolivia el único compromiso oficial donde arrancó. ¿Tendrá más chances en las próximas eliminatorias?

PRÓXIMO PARTIDO DE COLO COLO

Después de quedar eliminado de los torneos internacionales, Colo Colo deberá enfocarse en el campeonato local. El próximo sábado chocará con Audax Italiano desde las 5:15 p.m. en el estadio El Teniente. Su rival viene de igualar 1-1 con Huachipato y se ubica en la doceava posición.

