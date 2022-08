Claudio Borghi defendió a Gabriel Costa de las críticas: “No puedes sacar a un jugador por dos partidos malos”

Claudio Borghi opinó sobre las críticas que recibe Gabriel Costa en Colo Colo.

Gabriel Costa es uno de los jugadores peruanos en el extranjero que más tiempo se viene manteniendo en un solo club. Y es que desde que llegó a Colo Colo de Chile el 2019 se ha convertido en uno de los más importantes del equipo, siendo requerido constantemente en el once titular. Sin embargo, su actualidad no es la mejor y ha sido blanco de las críticas por su bajo rendimiento. En ese sentido, Claudio Borghi defendió al atacante argumentando que por unos partidos no se le puede juzgar.

Para ello, entendió la postura del técnico Gustavo Quinteros con mantenerlo entre los inicialistas “Pongámonos en el lugar del técnico. No puedes sacar a un jugador cuando tiene uno o dos partidos malos sabiendo que es muy importante. Así no quedaría nadie”, dijo el exDT de ‘La Roja’ para TNT Sports.

Asimismo, es consciente de que el único que ve en el día a día al plantel del club ‘sureño’ es el propio Quinteros, por lo que es la persona adecuada para determinar si la labor de sus jugadores es la ideal o hay un trabajo en específico que pasa desapercibido.

“Yo creo que él (Gustavo) debe sacar cuentas de lo que le puede dar Costa estando en la cancha o no jugando del todo bien. Pero teniendo chispazos a alguien que tenga afuera y que de pronto no puede hacer lo que hace Costa”, señaló.

Para complementar su postura, nombró algunos casos de futbolistas que también pasarían por la situación del ‘Gaby’, dando a entender que todos cometen errores y no sería motivo para cambiarlos. “Si nos vamos en esa también debería sacar a Leonardo Gil que ayer (domingo 21) no tuvo un partido brillante. Lo mismo con Matías Zaldivia. Puedes sacar a Jeyson Rojas y no ponerlo más porque ayer no pasó más todo lo que tenía que pasar, y así seguimos y sumamos”, comentó.

Gabriel Costa no la pasa bien en lo futbolístico en Colo Colo. (Difusión)

Presente positivo de Colo Colo

Lo sorpresivo a todo esto es que el conjunto ‘albo’ se ubica en la primera posición del campeonato chileno, donde no pierde hace… ¡13 partidos! Para ver la última derrota tenemos que retroceder hasta el 10 de abril, cuando cayó en condición de visitante por 2-1 ante Unión Española.

La incomodidad del hincha del cuadro pasa por la poca trascendencia del exfutbolista de Sporting Cristal en el ataque, siendo el 16 de julio su última intervención directa con el gol. Específicamente en el triunfo por 2-1 ante Audax Italiano, cuando anotó de penal el tanto de los tres puntos.

Críticas de hinchas de Colo Colo

Pero la prueba contundente en el que los fanáticos del equipo del ‘Cacique’ expresaron su molestia públicamente fue en el empate 1-1 de visita por Copa de Chile ante Ñublense el pasado domingo 21. Los dueños de casa iban ganando por la mínima, hasta que en el minuto 74, el elenco del peruano buscó salir jugando, aunque el extremo no dio un buen pase y mandó la pelota fuera del campo, causando los abucheos de los fanáticos en el estadio Monumental David Arellano.

El peruano fue blanco de las críticas luego de una desafortunada acción. (TNT Sports Chile)

Otro respaldo de Claudio Borghi a Gabriel Costa

En otra entrevista, esta vez para RedGol, el mismo Borghi mencionó que los futbolistas no siempre pasan por un buen momento. “Los jugadores a veces no tienen buenas rachas en cuanto a rendimiento, tienen altos y bajos. A veces no juegan de maravilla, pero cumplen papeles importantes”, declaró.

“La gente se la agarra con algún jugador en especial y eso es una complejidad para el técnico y el jugador. No creo que (Quinteros) sea tan cerrado para poner un jugador que no le dé resultado. Debe tener cosas dentro de la cancha que nosotros no vemos”, agregó.

