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Magdyel Ugaz y Sergio George reaparecen juntos en el concierto del Grupo Niche y reavivan los rumores de romance

La actriz y el productor musical fueron vistos juntos en el Gran Teatro Nacional de Lima, en una noche que además sumó un video en redes del músico en el escenario, con emojis de corazones y aplausos

Imagen dividida. Izquierda: un hombre calvo y una mujer sonríen en una mesa. Derecha: un hombre de espaldas y una mujer de perfil en un evento
Magdyel Ugaz y Sergio George aparecieron juntos en el concierto del Grupo Niche en el Gran Teatro Nacional de Lima.
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Magdyel Ugaz y Sergio George volvieron a aparecer juntos en público, esta vez en el concierto del Grupo Niche realizado el 13 de agosto en el Gran Teatro Nacional de Lima. Las imágenes de ambos entre el público fueron difundidas por el portal Instarándula, cuyo usuarios los identificaron en el recinto durante la primera fecha del espectáculo.

La actriz fue más allá: esa misma noche publicó en su cuenta oficial de Instagram una historia con un video de George al teclado en el escenario, con etiquetas al grupo y al productor, y acompañada de emojis con ojos de corazones. La publicación de Ugaz no pasó desapercibida.

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La actriz grabó el momento en que George interpretaba junto a la agrupación colombiana la canción ‘Sin sentimientos’, etiquetó tanto a @gruponicheoficial como a @sergiogeorge, y acompañó el registro con tres emojis de corazón rojo, tres de aplausos y uno de carita enamorada con ojos de corazones para la mención al productor.

El gesto en redes reavivó de inmediato las especulaciones sobre el vínculo entre ambos, semanas después de que el propio George confirmara públicamente que están “conociéndose”.

El productor musical Sergio George y la actriz Magdyel Ugaz fueron captados disfrutando del espectacular concierto del Grupo Niche en el Gran Teatro Nacional. ¡La pareja no dudó en bailar al ritmo de la buena salsa! Video: Instagram Instarándula

Captados juntos: las imágenes que volvieron a poner el tema sobre la mesa

Fue el portal Instarándula el que difundió las imágenes del encuentro. En la publicación, el medio compartió la captura de pantalla de un usuario que escribió: “Samu, Magdyel y Sergio George en el concierto del grupo Niche - Gran Teatro Nacional jiji”. Las fotografías muestran a Ugaz y George sentados entre el público, en una fila de butacas, con la iluminaria del escenario al fondo.

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La primera fecha del concierto del Grupo Niche se realizó el 13 de agosto en el Gran Teatro Nacional, y fue en ese marco donde ambos fueron vistos. La presencia conjunta en el evento reforzó una narrativa que viene tomando forma desde el cumpleaños de la actriz, en julio, cuando George apareció cargando la torta y entonando una balada romántica frente a los invitados.

Durante la presentación, George no fue solo un espectador: estuvo en el escenario al teclado mientras el grupo interpretaba su repertorio. Ese detalle —el productor tocando con Niche mientras Ugaz lo grababa desde la platea con emojis de corazón— fue el que concentró la mayor atención en redes sociales tras la noche del concierto.

Dos capturas de pantalla. Una muestra al público en un concierto; la otra, al productor Sergio George tocando un teclado en un escenario con Grupo Niche
Instarándula difundió imágenes de Magdyel Ugaz y Sergio George entre el público durante la primera fecha del show del Grupo Niche (izquierda), mientras Ugaz publicó en Instagram un video de George en el escenario (derecha).

Lo que Ugaz ha dicho sobre el vínculo con George

La actriz se ha pronunciado en más de una oportunidad sobre los rumores, siempre con cautela. En declaraciones recogidas por ‘América Espectáculos’, Ugaz reconoció que existe un acercamiento, pero marcó límites. “Recién lo estoy conociendo. Yo me crucé con él hace unos meses, he conversado con él”, afirmó.

Y añadió una frase que dejó entrever la dimensión que tiene George en su historia personal: “Hay canciones demasiado icónicas que él produjo y es como que ha sido parte de mi infancia”. Esa misma declaración la repitió en otra oportunidad, esta vez con un matiz que llamó la atención del público: “Ha sido parte de mi infancia, de mi niñez, Sergio”, dijo, entre risas, ante las cámaras.

La frase fue leída por varios medios como una forma de poner distancia sentimental, al colocar al productor en el lugar de un referente cultural de su juventud más que en el de un interés romántico. Ugaz también se refirió al impacto que tuvo la cobertura mediática del tema. “Es muy loco porque yo estoy acá en mi país y claro, él mueve mucha prensa de distintos lugares. Hace un buen tiempo mi vida privada se mantiene muy al margen y esto sí me movió”, sostuvo la actriz.

Los conductores de Q+ Bochinche analizan las recientes apariciones públicas de la actriz Magdyel Ugaz y el productor musical Sergio George. ¿Están en una relación? El panel debate sobre su compatibilidad y la notoria diferencia de edad. Video: Q'Bochinche

El historial de apariciones públicas que alimenta las especulaciones

El concierto del Grupo Niche no es el primer escenario compartido que ambos protagonizan. Todo comenzó en julio, cuando George fue captado en el cumpleaños de Ugaz cargando la torta y cantándole “Quisiera ser”, de Reik, junto a los invitados. Días después, en una entrevista en Radio Panamericana con la conductora Giovanna Valcárcel, el productor lanzó lo que él mismo llamó un “comunicado oficial”: “Comunicado oficial: nos estamos conociendo”.

En esa misma charla reveló que fue él quien organizó la celebración y elogió a la actriz: “Talentosísima, la admiro muchísimo. Se lo dije cuando le escribí hace tres años”. A ese episodio le siguió un tiktok grabado en uno de los sets de ‘Señora del destino’, la telenovela de Michelle Alexander donde Ugaz protagoniza el papel de Belén Ruiz, en el que aparecieron juntos junto a la productora.

Ugaz acompañó ese video con emojis de carita enamorada y corazón. Fue ese material el que llevó al programa ‘Amor y Fuego’ a contactar a Alexander, quien no guardó silencio: “Le ves la cara y se le cae la baba por ella”, afirmó sobre George, y agregó que lo veía “amoroso” cada vez que estaba cerca de la actriz.

George es un productor musical y pianista estadounidense de origen puertorriqueño, de 65 años, con una carrera que incluye trabajos con Marc Anthony, Thalía, Tito Nieves y Jennifer López, y varios premios Grammy. En los últimos años se radicó en el Perú, donde ha desarrollado proyectos con artistas locales. Ugaz tiene 42 años, una diferencia de 23 respecto al productor.

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