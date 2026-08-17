Lluvia intensa golpea el sur de Lima y provoca aniegos en VES, VMT, Chorrillos y San Juan de Miraflores

Vecinos de Villa El Salvador, Lima, enfrentan fuertes inundaciones causadas por las lluvias intensas, y colaboran en la colocación de sacos de arena para proteger sus viviendas de la crecida del agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Lima soportó una intensa lluvia este domingo 16 de agosto, una precipitación que generó aniegos e inundaciones en distintos puntos de la capital y puso nuevamente en evidencia las dificultades que enfrentan algunas zonas de la ciudad ante episodios de humedad y lluvias. Los sectores más afectados se ubicaron en Villa El Salvador (VES), Villa María del Triunfo (VMT), Chorrillos y San Juan de Miraflores (SJM).

La lluvia comenzó a generar acumulación de agua en calles y zonas urbanas, especialmente en aquellos puntos donde el sistema de drenaje y alcantarillado no logró evacuar con rapidez la precipitación.

La situación provocó preocupación entre los vecinos, quienes tuvieron que adoptar medidas por sus propios medios para evitar que el agua continuara ingresando a sus viviendas.

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Vecinos de Villa El Salvador colocaron sacos de arena y retiraron el agua acumulada de sus calles, mientras que en Chorrillos se reportó el desborde del río Surco. Facebook.

Lluvia en Villa El Salvador provoca aniego y afecta viviendas

Uno de los sectores donde se reportó una de las principales emergencias fue el sector 1, grupo 1 de Villa El Salvador. En esta zona, la intensa llovizna estuvo acompañada por una sobrecarga del sistema de alcantarillado en los buzones, lo que ocasionó que el agua se acumulara en las calles y terminara ingresando a algunas casas.

Los vecinos tuvieron que organizarse para enfrentar la emergencia. Ante el avance del agua, colocaron sacos de arena en los accesos de sus viviendas, buscando formar una barrera que impidiera que la precipitación siguiera entrando a sus domicilios.

Con escobas y otros implementos, los residentes también intentaron retirar el agua acumulada y trasladarla hacia los puntos de evacuación. En algunos lugares, el nivel del agua llegó aproximadamente a 15 centímetros de altura, generando dificultades para el tránsito peatonal y vehicular.

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La situación fue especialmente complicada para las familias que viven en las zonas donde el agua encontró dificultades para drenar. Para los vecinos, el problema no solo estuvo relacionado con la intensidad de la lluvia, sino también con la capacidad de las redes de alcantarillado para responder ante una precipitación poco habitual en la capital.

El Senamhi informó que la estación Villa María registró aproximadamente 4.2 milímetros de lluvia entre las 2:00 y 7:00 p. m., además de un descenso progresivo de la temperatura. Facebook.

Aniegos también afectan Villa María del Triunfo y estaciones del Metro de Lima

La lluvia no se concentró únicamente en Villa El Salvador. Villa María del Triunfo también registró acumulación de agua en diferentes puntos, mientras que las precipitaciones afectaron las zonas ubicadas debajo de los puentes correspondientes a las estaciones del Metro de Lima situadas en ambos distritos.

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Pese a la presencia de agua y las condiciones climáticas, el servicio del Metro de Lima no se vio interrumpido, por lo que los pasajeros pudieron continuar utilizando este sistema de transporte.

Sin embargo, los aniegos generaron dificultades en los alrededores de las estaciones y en las vías que conectan estos sectores del sur de Lima. La presencia de agua en calles y pasos inferiores incrementó la preocupación de los vecinos, particularmente en aquellas zonas donde el drenaje suele convertirse en un problema durante episodios de precipitaciones.

La intensa precipitación registrada este domingo 16 de agosto provocó aniegos en Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Chorrillos y San Juan de Miraflores. En algunos sectores, el agua ingresó a viviendas y comercios. Facebook.

Chorrillos reporta desborde del río Surco e inundación de mercado

Otro de los distritos afectados fue Chorrillos, donde la lluvia provocó aniegos y, además, se reportó el desborde del río Surco. El incremento del agua ocasionó inundaciones en un sector de esta jurisdicción y generó alarma entre los residentes.

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Uno de los puntos afectados fue el mercado de Chorrillos, donde el agua ingresó al establecimiento y provocó el colapso de los desagües. Comerciantes y personas que se encontraban en el lugar tuvieron que enfrentar la acumulación de agua dentro del local.

La situación generó un pedido de los vecinos y comerciantes para que las autoridades intervengan y adopten medidas destinadas a evitar que el problema se agrave y termine ocasionando mayores daños materiales.

La intensa precipitación registrada este domingo 16 de agosto provocó aniegos en Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Chorrillos y San Juan de Miraflores. En algunos sectores, el agua ingresó a viviendas y comercios. Facebook.

San Juan de Miraflores también registra aniegos por la lluvia

Los reportes de aniegos también alcanzaron a San Juan de Miraflores, otro de los distritos ubicados en el sur de Lima que soportó las condiciones generadas por la precipitación.

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La presencia de agua en diferentes vías volvió a generar dificultades para los vecinos y conductores, principalmente en aquellos puntos donde la infraestructura urbana no permite una rápida evacuación.

Lima bajo el agua: fuerte lluvia causa aniegos e inundaciones en varios distritos este domingo. Captura: X.

Senamhi reporta 4.2 mm de lluvia y descenso de temperatura en Villa María

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó sobre las condiciones registradas durante la jornada y precisó que la estación Villa María acumuló aproximadamente 4.2 milímetros de agua entre las 2:00 y las 7:00 p. m.

La institución también indicó que se produjo un descenso progresivo de la temperatura durante el periodo de lluvia. “La temperatura descendió progresivamente de 19 °C a 17.7 °C, con condiciones de alta humedad”, señaló el Senamhi, entidad adscrita al Ministerio del Ambiente (Minam), mediante su cuenta en X, antes Twitter.

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) publica un aviso sobre lloviznas y ráfagas de viento de moderadas a extremas en la costa peruana del 14 al 16 de agosto, afectando varias regiones. (X/@Senamhi)

¿Por qué está lloviendo en Lima? Senamhi explica el fenómeno

Las precipitaciones registradas este domingo no se presentan de manera aislada. El Senamhi ya había advertido días atrás que las condiciones meteorológicas podían favorecer la presencia de lluvias en buena parte del litoral peruano, desde La Libertad hasta Tacna, con una incidencia particularmente importante en Lima.

De acuerdo con la explicación proporcionada por los especialistas de la institución, este cambio en las condiciones atmosféricas de la capital está relacionado con una intensificación de los vientos provenientes del sur frente al litoral nacional.

Este fenómeno físico favorece directamente el incremento de los niveles de humedad en las capas bajas de la atmósfera. Como consecuencia, se produce una mayor cobertura nubosa sobre diferentes sectores de la costa.

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La combinación de estos factores puede generar jornadas con mayor presencia de nubes, humedad y precipitaciones, condiciones que contrastan con el clima predominantemente seco que suele caracterizar a Lima.

El escenario meteorológico previsto también contempla la presencia recurrente de niebla y neblina, principalmente durante las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana.

Vecinos de Villa El Salvador en Lima colocan sacos de arena en calles inundadas por fuertes lluvias, mientras un hombre carga a un niño en medio del agua que cubre vehículos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Niebla y neblina podrían reducir la visibilidad en Lima

El Senamhi explicó que estas condiciones tendrán una mayor intensidad en los sectores ubicados cerca de la línea costera. En estos puntos, la concentración de humedad puede favorecer la aparición de niebla y neblina y, con ello, disminuir la visibilidad.

La reducción de visibilidad representa un factor que debe ser tomado en cuenta por conductores y peatones, especialmente durante la madrugada y las primeras horas del día, cuando la presencia de partículas de agua suspendidas en el aire puede ser mayor.

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La entidad meteorológica señaló que la densidad de estas partículas podría generar visibilidad reducida, particularmente en las zonas más próximas al litoral.

Vientos intensos y neblina fría afectan una ciudad costera peruana que muestra palmeras inclinadas y un cartel publicitario ladeado, con una pancarta de Senamhi en una reja. (Imagen Ilustrativa Infobae)