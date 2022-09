Carlos Compagnucci volverá a dirigir en un clásico del fútbol peruano después de 17 años

El entrenador argentino dirigió al conjunto merengue durante el 2005. Entre sus registros, figura haber estado al mando del Clásico de noviembre.

Carlos Compagnucci, actual director técnico de Universitario de Deportes, repetirá su experiencia en un clásico del fútbol peruano después de aproximadamente 17 años. Es conocido que el estratega argentino dirigió al conjunto ‘merengue’ por un periodo breve durante el 2005. Los tiempos hicieron coincidir que esté presente en el segundo clásico del año, correspondiente al torneo Clausura de la primera división. El resultado fue favorable para el cuadro de Ate que jugó de visita frente a los dirigidos por Roberto Chale.

El entrenador de 54 años llegó al Perú para tomar el lugar dejado por su compatriota José Basualdo, quien se retiró del puesto por temas netamente personales. Aunque su estadía fue bastante corta, en total logró concretar ocho triunfos, cuatro empates y dos derrotas en 14 partidos oficiales. Sin embargo, no fue suficiente para sacar campeón a la escuadra merengue en aquella temporada.

No obstante, su reciente contratación como técnico trajo al recuerdo de los hinchas uno de los triunfos más memorables en lo que respecta a Compagnucci. El natal de Monte Buey consiguió un marcador 2-1 a favor de Universitario frente a Alianza Lima en el clásico del 27 de noviembre del 2005, partido válido por la jornada 21 del torneo local.

El ‘Profe’ formó con Juan Flores, Joel Herrera, Luis Guadalupe, Jhon Galliquio, Donny Neyra, Miguel Cevasco, Gregorio Bernales, José Luis Pereda, Roberto Cornejo, Piero Alva y Javier Molina. Por el lado del rival, Roberto Chale, quien también llegó a Alianza Lima en el 2005, consideró vital el siguiente once: Leao Butrón, Guillermo Salas, José Soto, Miguel Rebosio, Wenceslao Fernández, Juan Jayo, Marko Ciurlizza, Carlos Fernández, Aldo Olcese, Wilmer Aguirre y Johan Fano.

El partido tuvo lugar en el estadio Nacional a las 15:30 y con 20 mil espectadores en las tribunas del coloso de Lima. El marcador fue abierto a los nueve minutos del iniciado el cotejo. El ataque ‘crema’ se armó con Piero Alva y un remate prometedor para la victoria parcial. Sin embargo, el partido apenas empezaba y los ‘íntimos’ no cederían espacios. Ambas escuadras fueron al descanso con el 1-0 arriba para la U.

El segundo tiempo transcurrió igualmente apretado. Ambos conjuntos tenían el deber de anotar para el triunfo. A los 70 minutos, llegaría Wilmer Aguirre para repartir los puntos 1-1. El ‘Zorrito’ celebró con toda la hinchada de Alianza pues un empate representaba el no dejarse vencer por el histórico contrincante. Sin embargo, el festejo no duró ni diez minutos, pues a los 78 Mauricio Mendoza, quien entró como recambio de Molina, anotó para el triunfo final de Universitario. ‘Chiquito’ Flores cumplió con no debilitar su arco, lo mismo con la línea defensiva ‘merengue’ que esperó el pitazo del juez Manuel Garay para gritar la victoria.

Compagnucci, de esta manera, se uniría a la celebración con su primer, y único hasta el momento, clásico ganado. El domingo 4 de setiembre del presente año 2022, el argentino cumplirá con disputar su segundo cotejo histórico, a nivel de clubes peruanos. Sin duda alguna espera repetir un marcador positivo, como en 2005.

En la misma línea, el técnico busca revertir el resultado al mando de Álvaro Gutiérrez con un 1-4 a favor de Alianza Lima en el estadio Monumental. De lograrlo, no solo sumará tres puntos vitales, sino también estaría demostrando la capacidad de la plantilla que, actualmente, sigue puesta en duda por la desequilibrada campaña en el Clausura con cuatro triunfos, tres derrotas y dos empates.

Dato: Los últimos cinco clásicos colocan a Universitario con una ventaja de tres cotejos ganados de manera consecutiva. Alianza Lima suma victorias a finales de 2021 e inicios del 2022.

