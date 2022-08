Gabriel Costa fue defendido de las críticas por su DT en Colo Colo: “Estuvo a la altura”

Gabriel Costa viene siendo cuestionado por el universo Colo Colo y su técnico salió en su defensa.

Gabriel Costa pasó de héroe a villano. El integrante de la selección peruana, quien se había ganado el cariño de los fanáticos de Colo Colo a punta de goles y asistencias, ahora es criticado por la misma hinchada y también por exjugadores chileno. No obstante, su técnico Gustavo Quinteros salió en su defensa.

Todo se originó cuando el extremo nacional perdió el balón en el duelo con Ñublense por la vuelta de la Copa Chile. En seguida, los miles de hinchas lo pifiaron en el Monumental. Los reproches aumentaron cuando el ‘cacique’ quedó fuera del certamen por un global 2-3.

Tras la eliminación, Gustavo Quinteros, técnico del conjunto ‘albo’, habló en conferencia de prensa. El entrenador argentino no dudó en hablar sobre el desempeño de ‘Gabi’. “Costa a veces tiene bajones futbolísticos pero es un jugador que hay que recuperar, porque después siempre vuelve mejor”.

“En el segundo tiempo mejoró, estuvo a la altura y estuvo impreciso en el partido. A mí no me preocupa tanto eso, me preocupa si estamos imprecisos, si estamos mal y no jugamos bien el próximo domingo en el torneo local”, agregó.

Gabriel Costa se equivocó en dar un pase y fue abucheado por la hinchada de Colo Colo.

Exfutbolista chileno critica a Gabriel Costa

Patricio Yáñez, quien defendió a la selección chile y vistió la camiseta de Colo Colo, cuestionó al peruano. El popular ‘Pato’ sostuvo que Gabriel Costa no puede ser titular en el ‘cacique’ y también tildó de tozudo a Gustavo Quinteros.

“Claramente hay un grado de tozudez por parte de Gustavo Quinteros, la gente le reprobó que continuara en cancha y él, como sintiéndose superior a la crítica, ve algo que uno no ve. Yo no sé qué observa él con Costa en cancha”, argumentó en la edición AM de Deportes en Agricultura.

El exfutbolista expresó que el estratega argentino expone a ‘Gabi’. “Un jugador lo dañas dejándolo en la cancha cuando anda mal, pero como él se siente que las críticas no le llegan. La gente se acercó al acrílico de Colo Colo criticando las decisiones que había tomado con Costa y él no es el responsable”.

Gabriel Costa jugó los 90 minutos en la eliminación de Colo Colo por Copa Chile.

La prensa chilena sobre Gabriel Costa

Los medios locales tampoco perdonan el rendimiento del jugador de la selección peruana. El periodista Jorge Hevia no escatimó en las palabras negativas hacia el atacante nacional en radio Pauta.

“Yo creo que Gabriel Costa se ganó su no renovación. Lleva diez partidos seguidos malo, es cupo de extranjero, es buen sueldo. Yo creo que no”, manifestó el comunicador chileno. Asimismo, ‘Coke’ dijo que si fuera parte de la directiva de Colo Colo no extendería el contrato con el ‘inca’.

Gabriel Costa: De héroe a villano

Gabriel Costa era la figura de Colo Colo en julio. En cinco partidos consecutivos participó al menos en un gol del conjunto ‘albo’. Le hizo un doblete a Deportes Temuco, dio doble asistencia ante Internacional de Porto Alegre por la Copa Sudamericana. Le anotó un tanto al ‘colorado’ en la vuelta. Habilitó a un compañero y marcó a La Serena. Finalmente, le dio la victoria a su equipo sobre Audax Italiano. Ahora después de más de un mes, es duramente criticado y muchos piden su salida.

Costa volvió a marcar en la Liga chilena (Video: TNT Sports Chile)

Próximo partido de Colo Colo

Gabriel Costa y compañía tendrán una oportunidad para lavarse la cara. Su próximo rival será Unión La Calera por la liga chilena y este compromiso se llevará a cabo el domingo 28 de agosto a las 16:30 (hora de Perú) en el estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar.

