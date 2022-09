Piero Quispe confirmó su presencia en el clásico del fútbol peruano entre Alianza Lima vs. Universitario

El mediocentro de 21 años afirmó que su dolencia física ha disminuido y está listo para integrar el plantel de la U de cara al clásico del domingo 4 de setiembre (Video: GOLPERÚ)

Piero Quispe, mediocentro de Universitario de Deportes, manifestó sentirse recupero por completo. De tal manera, que estará disponible a ser tomado en cuenta por Carlos Compagnucci en la nómina oficial de cara al clásico del domingo 4 de setiembre en el estadio Matute.

“Felizmente hoy (jueves) ya pude entrenar. Tenía una contractura, pero todo está bien. Como medida de precaución no entrené en los últimos días. Había algo de dolor que no me dejaba correr. Ya todo está bien. No entrené por precaución, hoy que entrené ya no me dolió nada”, reveló el futbolista de 21 años para las cámaras de GOLPERÚ. “A darle nomás”, agregó. Tal como lo mencionó, su presencia fue puesta en duda por la lesión que le aquejó durante las últimas jornadas de trabajo. Asimismo, por la misma razón, tampoco pudo acceder a la convocatoria oficial de Flavio Maestri para la Selección nacional Sub23 con miras al encuentro amistoso de preparación programado en Iquique ante Chile.

Sobre el esperado partido que volverá a unir a los rivales históricos del torneo local, Quispe sostuvo que toda la plantilla viene entrenando de forma óptima y sin percances. “El grupo está enfocado y motivado para hacer un buen partido el domingo. Trabajamos de la mejor manera”, resaltó. El clásico no se juega, se gana y vamos con otra mentalidad a lograr el triunfo”, enfatizó convencido de realizar una buena actuación en la cancha de la Victoria.

Piero Quispe tiene contrato con Universitario hasta el 2025. | Foto: Universitario

Además, la prensa local le consultó sobre Hernán Novick y sus condiciones físicas de cara a la jornada diez del torneo Clausura. “Ya entrenó con nosotros. Hoy estuvo el grupo completo. Justo ayer estábamos en el tópico (con Hernán) pero hoy ya con normalidad”, aclaró el atacante. Cabe resaltar el mediocentro uruguayo no venía de un contexto favorable a nivel deportivo, puesto que una lesión, y su recuperación de la misma, lo mantuvo lejos de la titularidad.

“Es un futbolista que está trabajando bien. Cuando nosotros llegamos no estaba en su plenitud física, venía de una lesión. Ya está a punto, es un futbolista que puede aguantar 90 minutos. Hace un par de semanas parecía que no. Decido por otros futbolistas por una cuestión de pensar el partido de otra manera. Lo veo en los cambios”, manifestó Carlos Compagnucci en conferencia de prensa después del triunfo 2-1 ante Ayacucho. El ‘charrúa’ jugó los 27 últimos minutos del cotejo.

En la misma línea, Quispe expresó su perspectiva en torno al rival, el centrocampista natal de Lima no dudo en referirse al conjunto ‘íntimo’. “Saben jugar, saben posicionarse pero nosotros estamos motivados y vamos a salir con la cabeza en ganar. Ganar y ganar, solamente. En el fútbol no hay favoritismo, porque nosotros (Universitario) también nos considerábamos ganadores cuando nos tocó de local”, concluyó. De acuerdo a las decisiones del director técnico de la U, Piero podría aparecer en la oncena titular como lo ha venido haciendo en las jornadas del Clausura.

Dato: No será la primera vez que Piero Quispe enfrente a Alianza Lima. El futbolista de 21 años estuvo presente en el 1-4 de abril de 2022, correspondiente a la décima jornada del torneo Apertura. Su posición fue de extremo izquierdo y recibió una tarjeta amarilla a los 77 minutos de la recordada derrota y goleada en el estadio Monumental.

