Karla Tarazona revela por qué aceptó las disculpas de Isabel Acevedo: “La sentí sincera”

Karla Tarazona se presentó este viernes en el programa Amor y Fuego para hablar sobre las recientes declaraciones de Isabel Acevedo, quien admitió haber cometido un error al haber iniciado una relación con Christian Domínguez cuando el cumbiambero todavía vivía con la conductora radial.

Asimismo, la empresaria señaló que ella aceptó las disculpas de la ‘Chabelita’ al ver las imágenes en su celular, pues sintió que estaba siendo sincera, por lo que se comunicó con ella para darle el perdón tras varios años de enfrentamientos.

“ Yo la verdad sí la sentí sincera. Cuando empezó la entrevista tenía una cara y a medida que iba avanzando la entrevista su cara fue cambiando y eso me hizo sentir que, efectivamente, sí estaba hablando con sinceridad . Hablar y contar es liberarte porque ella ya tiene una nueva vida, una nueva pareja y tampoco creo que sea cómodo para él estar escuchando las cosas que pasaron antes”, acotó.

En otro momento, Karla Tarazona señaló que hoy en día, pese a que en el pasado Christian Domínguez no le fue leal, ellos mantienen una relación bastante cordial por el bienestar de sus hijos, al punto que hasta comparten con Pamela Franco.

“ Cordialidad sí, pero por mi hijo. La misma cordialidad con Pamela porque ella ha compartido no solamente con Valentino, sino con mis tres hijos y no tendría por qué. Siempre he escuchado cosas muy bonitas de parte de mis hijos hacia ella. Si mis hijos están bien, adelante”, añadió.

La conductora de televisión también aprovechó las cámaras de Amor y Fuego para desmentir un rumor del pasado, pues en su momento se dijo que ella se había metido en la relación que en ese momento tenían Vania Bludau y el cumbiambero.

Según la misma Karla Tarazona, dicha información fue desmentida por la misma Vania cuando se presentó en el El Valor de la Verdad, donde indicó que la persona que en realidad acabó su su romance fue la ‘boliviana’.

Capítulo cerrado. Karla Tarazona señaló que sus enfrentamientos con Isabel Acevedo terminaron luego de escuchar sus disculpas públicas.

REVELA POR QUÉ ESTABA MOLESTA CON ELLA

En una anterior entrevista, Karla Tarazona señaló que no atacaba a Isabel Acevedo por haberse metido en su relación con Christian Domínguez, sino por cómo sucedieron las cosas, pues ella consideraba que había sido una buena persona con la bailarina como para que la traicione de esa manera.

“Yo quiero que entiendan algo... quizás todo este tiempo no fue el tema de ‘me quitó o no me quitó’; a mi lo que siempre me dolió fue cómo se dieron las cosas, yo no me porté de mala forma con ella... yo siempre dije que ‘por qué no dice la verdad’. Creo que, al final, hoy todo está más que claro. Yo deseo de corazón que todo seamos felices dentro de la vida que cada uno tiene ”, agregó.

