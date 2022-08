Karla Tarazona: Abogado asegura que no se puede divorciar de Rafael Fernández hasta cumplir 2 años de casados

El abogado Daniel Leyva contó que Karla y Rafael se separaron por bienes separados. (Instagram)

La repentina ruptura de Karla Tarazona y Rafael Fernández sigue remeciendo la farándula peruana. Esta vez, el abogado de la conductora de “D’ Mañana” se pronunció al respecto y aseguró que la pareja de esposos no puede divorciarse hasta cumplir los dos años de casados.

Como se recuerda, ambos se conocieron en pandemia durante una reunión de amigos en común. En setiembre del 2020 la locutora radial ya tenía un anillo de “diamante” porque el empresario le pidió la mano. Posteriormente, en el mes de diciembre se unieron en matrimonio civil a las once de la mañana en la Municipalidad de La Molina.

Durante una entrevista con un medio local, el letrado Daniel Leyva indicó que tanto Karla Tarazona y Rafael Fernández tendrán que esperar a su segundo aniversario de bodas para separarse legalmente debido a las leyes peruanas, las cuales indican que es necesario que se llegue a los dos años de matrimonio para empezar los papeles de divorcio por mutuo acuerdo.

“Ambos tienen que esperar los dos años de matrimonio civil para iniciar los trámites. Por ley tienen que seguir casados”, dijo el abogado para el diario Trome.

Karla Tarazona y Rafael Fernández en su boda civil. (Instagram)

Cabe mencionar que, el denominado “Rey de los huevos” reveló que conversó con la presentadora televisiva para tomar la decisión de terminar su relación sentimental en buenos términos. “Con Karla tomamos una decisión en conjunto. Terminamos en buenos términos. No es que hubo una tercera persona, una pelea ni nada por el estilo. Fue una decisión que se vino tratando de acomodar, pero llegamos a este punto”.

Con respecto a los bienes en conjunto, Daniel Leyva detalló: “No adquirieron bienes en común durante el matrimonio, pero lo que se vio de regalos, eso está a nombre de Rafael (...) La Audi Q7. Claro, si Rafael quiere (lo pondrá a nombre de Karla). Como se sabe, Karla y Rafael se casaron en diciembre 2020″.

Recordemos que, Rafael Fernández le obsequió una camioneta a Karla Tarazona por el Día de la Madre. Grande fue la sorpresa de la locutora radial cuando se quitó la venda de los ojos, pues saltó y gritó de la emoción.

Karla Tarazona recibió camioneta por el Día de la Madre. (Video: Instagram)

¿Qué dijo Rafel Fernández en la entrevista con Magaly Medina?

El último lunes 29 de agosto, Rafael Fernández rompió su silencio en una entrevista exclusiva con Magaly Medina, en donde contó detalles de su sorpresiva separación de Karla Tarazona. El empresario peruano descartó que su matrimonio haya llegado a su fin por una infidelidad. “Por mi lado no he conocido a nadie ni tampoco pienso establecer una relación. Tercera personas no existen y creo que por el lado de Karla tampoco. No ha pasado (un ampay).

Asimismo, reveló que fue él quien decidió terminar con su matrimonio. “Fui yo quien quiso más. Sí fui yo el que trato de dar el paso porque sentía que estábamos muy desgastados. La relación estaba estancada y no avanzaba. Por mi lado pasó así, comenzó a degradarse en los meses que venían. Veía que no funcionaba entablar nuevas cosas. Llegué a mi máximo y ya no pude más”.

Finalmente, aseguró que continuará frecuentando a los hijos de Karla por el gran cariño que les tiene. “Yo creo que va a estar muy bien, no me voy a desvincular de ellos. Son unos chicos excelentes, inteligentísimos los tres y no merecen que yo deje de estar a su lado. Ellos se van a mudar, pero en el resto de cosas como el colegio, eso se va a mantener igual. Son muy cariñosos, expresan mucho amor y nada me costaría hacer un fondo para ellos”.

Rafael Fernández habla de su ruptura con Karla Tarazona y asegura que dio su cien por ciento para que no acabe su matrimonio. (Magaly TV La Firme)

