Rafael Fernández afirma que pagará la educación de los hijos de Leonard León porque ‘no tienen papá’

Rafael Fernández volvió a referirse al término de su matrimonio con Karla Tarazona, el mismo que anunciaron el último viernes 26 de agosto mediante las redes sociales. Desde entonces, se ha especulado más de una hipótesis que los habría llevado a tomar esta decisión.

Sin embargo, el empresario ha salido al frente a señalar que fue él quien tomó esta decisión debido a que sentía que el amor por su esposa se venía desgastando. Pese a ello, ha sorprendido al explicar que continuará haciéndose cargo de los estudios de los hijos de la conductora de televisión.

Como se conoce, Karla Tarazona tiene tres hijos, dos con el cumbiambero Leonard León y uno con Christian Domínguez. Pero, es público que la locutora de radio y su expareja Leonard León no mantienen una buena relación, incluso mantienen una batalla legal debido a la pensión de alimentos y las visitas a sus hijos.

Es por ello que, desde su matrimonio con el popular ‘Rey de los huevos’, fue él quien comenzó a hacerse cargo de la educación de los menores. Incluso, en más de una oportunidad han salido al frente a señalar que han evitado viajes y planes de vivir en el extranjero por decisiones de León.

Pero, en una reciente conversación con ‘Amor y Fuego’, el dueño de ‘Eggtreme’ dejó en claro que continuará a cargo de la educación de los hijos mayores de la conductora de ‘D’ Mañana’ y lanzó un contundente mensaje contra Leonard.

“Que ellos puedan tener una educación A1, como la que tienen el día de hoy, que sean excelentes chicos y que sean excelentes profesionales, eso es lo que quiero yo. Ellos literalmente no tienen papá, esa es la palabra. Tienen un papá en físico, pero no presente”, sentenció el empresario.

Cabe precisar que, esta no es la primera vez que Rafael Fernández se refiere a Leonard León. Hace tres meses en una entrevista para Infobae, el popular ‘Rey de los Huevos’, señaló que le pareció mal que el cumbiambero no estuviera pendiente de sus hijos durante la pandemia. Incluso, señaló que tenía toda la intención de que el ex de su esposa pueda ir a su casa a pasar tiempo con sus hijos.

“Me parece mal que ella se haya bancado sola toda la pandemia. Y yo siempre he dicho que las puertas siempre van a estar abiertas para que los vean. No existe una excusa. Toda la vida voy a defender que tanto el papá como la mamá tienen derecho de ver a los chicos, pague o no pague, ese es un tema aparte. Venir a verlos, que estudien contigo, hacer las tareas, no es necesario que el papá tenga que dar el dinero”, sentenció.

Como se recuerda, Rafael Fernández y Karla Tarazona contrajeron matrimonio en diciembre del 2020 en una reunión privada dentro de su casa en La Molina. La pareja se casó a solo 4 meses de haber iniciado una relación en medio de la pandemia, aunque se mostraban muy sólidos y enamorados, han anunciado su definitiva separación sorprendiendo con la noticia a propios y extraños.

