Karla Tarazona y Rafael Fernández: ¿Cuáles son sus acuerdos de separación?

Los acuerdos de separación entre Karla Tarazona y Rafael Fernández.

Hace unos días Karla Tarazona y Rafael Fernández hicieron pública su separación, algo que sorprendió a más de uno, pues eran considerados una de las parejas más solidas del medio local.

Desde ese momento muchos se empezaron a preguntar qué a iba a pasar con todos los bienes que adquirieron durante su matrimonio, así como los costosos regalos que le hizo el empresario durante el tiempo que estuvieron juntos.

En una entrevista con el programa ‘Amor y Fuego’, Rafael Fernández señaló que Karla Tarazona y sus hijos podían quedarse el tiempo que quisieran en la costosa casa que compartían en La Molina. “ Karla puede quedarse el tiempo que ella quiera ”, dijo.

Sin embargo, el magazine aclaró que la casa no era de ambos, sino que dicho propiedad era alquilada por el empresario, por lo que si la exmodelo deseaba quedarse más tiempo en dicho lugar tenía que pagar.

De otro lado, sobre la camioneta que le regaló, el cual se encuentra valorizado en 75 mil euros, Rafael Fernández contó que estaba a nombre de su empresa, pero que esta semana pasaría al nombre de la conductora de televisión.

“La camioneta es de Karla. Karla no podría comprar una camioneta porque le dirían: ‘¿De dónde sacaste el dinero?’ La camioneta está a nombre de la compañía, pero ahora pasa a nombre de Karla esta semana ”, comentó.

Asimismo, el empresario sostuvo que no tendría ningún problema en entregarle la empresa de huevos que impulsaron juntos, por lo que se encuentra dispuesto a firmar la transferencia si en algún momento ella se lo pide.

“Si Karla, en algún momento, quiere que le de la marca, se la firmaría y se la daría porque la única marca que moví con ella fue la de ‘Eggtreme’. Para mí tampoco eso interesa”, sentenció.

Rafael Fernández fue cuestionado en Twitter luego de emitirse su entrevista con Magaly Medina. (Instagram)

Cosas que cambiaría de su matrimonio

En entrevista con ‘Amor y Fuego’, Rafael Fernández señaló que existen algunas cosas que le hubiera gustado cambiar de su relación con Karla Tarazona, como el hecho de exponer su intimidad ante las cámaras de televisión.

“Si me dijera: ‘¿Qué puedes cambiar?’ No aparecería en ningún lado. Es que hemos compartido mucho la relación con el resto. Yo creo que eso ha sido un error, que esto se ha debido haber mantenido muy cerrado . Eso me lo dijeron una vez y yo no hice caso”, refirió.

Además, el empresario de huevos indicó que para él era muy difícil decirle que ‘no’ a su esposa, algo que finalmente terminó afectando su matrimonio. “No, porque yo nunca le digo ‘no’ a Karla, o sea, eso es otra de las cosas que yo tenía. Karla cuando me pedía algo yo siempre le decía que ‘sí’”, añadió.

Antes de finalizar, Fernández volvió a señalar que no existió una infidelidad en su relación y que simplemente el amor que sentía por la conductora de televisión se fue desgastando al punto de ya no querer estar más con ella.

“ El amor se viene desgastando, esa es mi palabra, se ha venido desgastando . El dejar de amar de un día para otro, eso es imposible. Obviamente que uno tiene ese amor ahí y lo va a tener porque es una persona que ha marcado mi vida”, dijo.

Se disculpa

Rafael Fernández también aprovechó el momento para disculparse con Karla Tarazona por haber salido a contar los motivos de su separación, esto pese a que en un primer momento habían acordado no decir nada al respecto.

“ No he hablado con ella, pero le pediría perdón si le ofendió. No es que alguien tenga la culpa acá, pero yo no hablé primero . Aquí no hay que el amor fue pagado, armado, ni con un trato, ni algo por el estilo y eso sí me parece un poco fuera de lugar”, indicó.

Finalmente dio a conocer que seguirá apoyando a los hijos mayores de la exmodelo, pues desea que se conviertan en grandes profesionales al tener un papá ausente en sus vidas.

“Que ellos puedan tener una educación A1 como la que tienen el día de hoy, que sean excelentes chicos y que sean excelentes profesionales, eso es lo que quiero yo. Ellos literalmente no tienen papá, esa es la palabra, tienen un papá en físico, pero no presente”, remarcó.

