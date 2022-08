Karla Tarazona descarta posible reconciliación con Rafael Fernández: “No hay vuelta atrás”

Karla Tarazona descarta posible reconciliación con Rafael Fernández. | Magaly Tv: La firme

Luego de darse a conocer que Rafael Fernández terminó su relación con Karla Tarazona por falta de amor, el programa ‘Magaly Tv: La firme’ se contactó con exmodelo para saber su postura, sorprendiendo a más de uno con sus declaraciones.

Lo primero que dijo la conductora de televisión es que si bien ella todavía estaba enamorada del empresario, sus últimas acciones han provocado que el cariño que sentía por él se ve afectado. Asimismo, aclaró que luchó por salvar su matrimonio hasta el final.

“Han pasado muchas cosas en estos días que obviamente están haciendo que el amor que se sintió en el algún momento vaya bajando. Yo creo que hasta el final luché por mi matrimonio , pero cuando algo ya no se puede, por más amor que haya, a veces no es suficiente”, comentó Karla Tarazona.

De otro lado, la conductora de “D’ Mañana” sostuvo que la ruptura de su relación fue algo que no esperaba, dando a conocer que fue lo mejor que podía haber pasado, especialmente porque no había hijos de por medio.

“No me lo esperaba, la verdad que no. Es mejor que sea ahora que sea más adelante cuando de repente hayan niños de por medio. Yo ya lo he pasado con mis hijos y son momentos muy dolorosos, sobre todo por los más pequeños ”, sostuvo.

Mónica Cabrejos, quien se encontraba en el set de Magaly Medina en ese momento, le consultó si existía la posibilidad de que retome su relación con Rafael Fernández, esto debido a que la separación era reciente.

De manera inmediata, Karla Tarazona respondió y aseguró que la decisión de ya no estar juntos ya se encuentra tomada, por lo que hoy en día no hay forma en que ellos puedan tener una reconciliación.

“Yo te voy a decir algo y creo que pasa mucho en mi vida, yo lloro, sufro, pero créeme que en una decisión tan importante como esta, no existe una vuelta atrás. Creo que ya lo he demostrado en mis relaciones anteriores, lo que se termina, se termina y no hay marcha atrás”, sentenció.

Tras escuchar la respuesta de la conductora radial, la ‘Urraca’ y la escritora coincidieron en que Rafael Fernández se iba a arrepentir de la decisión que ha tomado. “Hoy 30 de agosto firmo que él se va a arrepentir y conocemos que Karla es una buena mujer, trabajado, madre de familia y todo”, dijo.

Karla Tarazona y la vez que se refirió a sus rupturas amorosas. (Instagram)

Firmarán conciliación

Karla Tarazona se comprometió asistir a un centro de conciliación junto a Rafael Fernández para dar por concluido su matrimonio y también para hacer un acuerdo de los bienes que tienen en común, pues las cosas que adquirieron durante su matrimonio se encuentran a nombre de la empresa del popular ‘rey de los huevos’.

