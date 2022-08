Rafael Fernández pagará colegios de los hijos de Karla Tarazona y les entregará “un fondo” de dinero

Empresario dijo que pagará por cinco años colegios de los hijos de Karla Tarazona (Magaly TV La Firme)

Ante la ruptura de un matrimonio, los que más sufren son los niños, es por eso que el aún esposo de Karla Tarazona indicó que tratará de que los temas de “adultos” se resuelvan de la mejor manera por el bienestar de los menores.

Así dio a conocer su postura ante el fin de su relación con la conductora de “D Mañana”, que comunicaron hace apenas algunos días, a través de sus redes sociales.

Esta noticia sorprendió a sus seguidores, pero también a diversas figuras de la farándula, que los tenían marcados como una de las parejas “ideales” y estables del entorno del espectáculo.

Durante la entrevista en exclusiva que brindó a Magaly Medina, el empresario destacó, el cariño, aprecio y preocupación que siente por los tres hijos de su expareja Karla Tarazona.

Infobae Perú.

El popular ‘Rey de los huevos’ habló en la entrevista publicada en la última edición del programa “Magaly Tv La Firme” sobre diferentes puntos y aspectos de su matrimonio con la figura de Panamericana Televisión, que incluso muchos de ellos, nunca antes habían sido revelados.

Sin embargo, al ser abordado por la “Urraca” sobre cómo queda la relación con los hijos de Karla Tarazona, la respuesta del “huevero” fue contundente al asegurar que el cariño que siente por los niños se mantendrá y que siempre estará pendiente de su futuro.

Pagará colegio de los niños

Durante la entrevista, la “Urraca” le increpó sobre el cambio de estilo de vida que tendrán que afrontar los niños, ya que se mudaron a una casa más lujosa, se matricularon en un colegio mucho más costoso, e incluso la vida social que ahora tienen es de otro “nivel”.

Ante ello, Rafael Fernández aseguró que costeará la educación de los hijos de Karla Tarazona y les entregará “un fondo” para pagar cinco años de colegio.

Asimismo, en todo momento, el aún esposo de la artista peruana, se mostró preocupado por la estabilidad de los infantes, a quienes aseguró brindará el apoyo necesario, hasta que “Karla lo siga permitiendo”.

Rafael Fernández habla de su ruptura en entrevista con Magaly Medina. (Instagram)

Sobre el tema de la vivienda que habitaban todos como familia, el empresario indicó que ya no seguirán manteniendo el lujoso inmueble.

“La casa donde están es demasiado grande y costosa de mantener. El colegio si continuará, porque la educación es importante para mi y es algo que se les puede regalar, además que son niños estudiosos, que se han adaptado muy bien”, mencionó ante las cámaras de “Magaly Tv La Firme”.

Pero eso no es todo, ‘Rey de los huevos’ reveló que entregará un fondo de ahorros para los hijos de Leonard León y Christian Domínguez, e incluso afirmó que pagará cinco años de colegio para asegurar su permanencia en el centro educativo ubicado en La Molina.

“Lo que yo estaba pensando es hacerles un fondo, porque valen la pena, no solo son inteligentes, son cariñosos y yo he ido a ollas comunes y nada me costaría darles un fondo y la cosa es que no desaprovechen la oportunidad”, precisó.

En otro momento, el empresario confesó a la figura de ATV, que seguirá frecuentando a los menores, porque no quiere que esta ruptura los afecte en sus estudios y en su estado emocional. Además dijo, que le encanta compartir momentos con ellos, porque siempre se han mostrado afecto.

Karla Tarazona tuvo dos hijos con Leonard León y uno con Christian Domínguez.

“Yo creo que van a estar muy bien, no me voy a desvincular de ellos. Son unos chicos excelentes, inteligentísimos los tres y no merecen que yo deje de estar a su lado”, aclaró el empresario ante la interrogante de la conductora de ATV sobre si iba a desligarse totalmente de los hijos de Karla Tarazona.

SIGUE LEYENDO