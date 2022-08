Tommy Portugal: Su novia Dayana Córdova celebró sus 20 años y dejó ver su avanzado embarazo

Tommy Portugal: Su novia Dayana Córdova celebró su cumpleaños número 20 y dejó ver su avanzado embarazo. (TikTok)

Tommy Portugal se encuentra viviendo uno de los mejores momentos de su vida. Y es que, en los próximos meses el cumbiambero y su novia, Dayana Córdova, se convertirán en padres de su primer hijo juntos. Si bien, el artista ya es papá de una joven mayor de 18 años, ahora volverá a los pañales y biberones.

Como se recuerda, el cantante reveló a principios de agosto durante una llamada telefónica en Magaly TV La Firme que su actual pareja se encuentra embarazada. La noticia dejó a más de uno sorprendido, pues hasta esa fecha no había dado a conocer públicamente que tendría un hijo con su actual pareja, con quien se le empezó a vincular desde el pasado mes de febrero del 2022.

Aunque Tommy Portugal no precisó el tiempo de gestación, en los últimos días se difundieron imágenes de la joven de 20 años mostrando su avanzado embarazado. La feliz pareja fue captada en la fiesta de cumpleaños de Dayana Córdova mientras cantaban el clásico tema “Feliz Cumpleaños”.

Tommy Portugal y su novia Dayana Córdova. (Instagram)

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la barriga de la también cantante, ya que al lucir un vestido ceñido al cuerpo dejaba ver el crecimiento de su bebé. Todo parece indicar que, ninguno de los dos tiene inconvenientes en mostrar en público el proceso de embarazo y lo feliz que están por esta nueva etapa.

“Cumpleaños de Dayana, novia de Tommy Portugal. Se le nota la pancita”, escribió una usuaria al enviarle el vídeo a Samuel Suárez de Instarandula, el cual fue publicado el pasado 27 de agosto.

Tommy Portugal y su novia no esconden el avanzado embarazo de ella. (Instarandula)

Tommy se enteró de su paternidad después de doce años

Mariela Véliz tuvo un pequeño romance con el cumbiambero y producto de ello nació Mafer, pero luego de doce años se lo comunicó mediante un mensaje que dejó en la red social del intérprete de ‘Al Fondo Hay Sitio’. Portugal se desconcertó con la noticia y al darse cuenta de que la niña era igual a él y que tenía su talento para el canto no pidió una prueba de ADN.

“Al inicio fue difícil de asimilar obviamente, pero vi la foto y es igualita a mí... Incluso para mí hubiera sido mejor que (la madre de su hija) me lo diga antes (que era papá), cuando yo era soltero, no cuando tengo una relación seria... No sabía cómo decirle (a Estrella Torres), fallé en eso. Igual la madre de Mafer me ayudó. Gracias a Dios todo está muy bien”, manifestó el cumbiambero.

En el años 2017, el cantante decidió presentar públicamente a su primogénita en el programa de La Chola Chabuca, con Ernesto Pimentel. Cantaron juntos y el parecido era innegable entre ellos. En el espacio televisivo señaló que se había enterado de su paternidad hace un mes y luego se rectificó que fue hace un año que había conocido a su hija.

Tommy Portugal presenta a su hija Mafer Portugal en programa de La chola Chabuca. Video: América TV.

SEGUIR LEYENDO