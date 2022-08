Tommy Portugal fue vetado de América TV por cantar los éxitos de ‘Al Fondo Hay Sitio’: “Me hacían la vida imposible”

Tommy Portugal fue vetado de América TV por cantar las canciones de ‘Al Fondo Hay Sitio’ | Youtube. Créditos a ChiquiWilo.

“Esto se pone bueno, esto se pone caliente. A todos los invito porque al fondo hay sitio”. Probablemente muchos peruanos reconocen a la perfección el tema principal de ‘Al Fondo Hay Sitio’, que fue interpretado por Tommy Portugal allá por el 2009. Sin embargo, pocos saben que el cumbiambero tenía prohibido cantar esta canción y otros éxitos por órdenes del canal.

En entrevista con el youtuber Chiquiwilo, el cantante nacional contó que le llegó la oportunidad de prestar su voz para las canciones oficiales de ‘Al Fondo Hay Sitio’, luego de separarse oficialmente del Grupo 5. Dicha propuesta le vino de maravilla, ya que no estaba teniendo gran éxito como solista.

“Me iba muy mal, nadie me contrataba. Yo solo hacía mis eventos y nadie iba. Estaba pensando en mi cama ‘¿qué hago? ¿regreso?’. Ahí recibo una llamada de Juan Carlos Fernández y me dice que iba a salir una serie en América TV, que si podía grabar las canciones. Le dije que sí en una”, dijo para el espacio digital.

Tommy Portugal es reconocido a nivel nacional por ser la voz del tema principal de 'Al Fondo Hay Sitio'. (Instagram)

Éxito arrollador

Luego de grabar ‘Al Fondo Hay Sitio’, ‘Me gustas, me gustas’, entre otros temas, Tommy Portugal continuó con su vida sin imaginar que la teleserie se volvería todo un fenómeno. Esto no solo favoreció al canal de Pachacamac, sino también a su carrera musical.

“Yo estaba ganado. De lo que yo llevaba mi canción a la radio y rogaba para que la pasen, ahora me decían que la lleve. Número uno, contratos por aquí y por allá. Así vino la Sony Music… me propusieron junto a América TV sacar un disco. Dije ‘¡la hice! Ganado’”, contó.

Cabe resaltar que las canciones interpretadas por Tommy Portugal para ‘Al Fondo Hay Sitio’ fueron escritas específicamente por el productor Juan Carlos Fernández, quien se ha encargado de musicalizar las producciones más importantes de América TV durante los últimos 20 años.

Vetado del canal 4

Según refiere Tommy Portugal, un trabajador de América TV se percató que él estaba obteniendo grandes ganancias con los conciertos que hacía, puesto que al público le encantaba escuchar en vivo las canciones de ‘Al Fondo Hay Sitio’. Fue así que le pidieron que primero pida un permiso especial antes de cantar.

“Quería que yo pida autorización para cantar ‘Al Fondo Hay Sitio’ en mis conciertos, prácticamente me estaban prohibiendo que lo hiciera. Yo le dije que todas las orquestas cantaban el tema y yo que la había grabado no. Si no me pedía permiso, me hacían chongo, me hacían la vida imposible”, sostuvo.

Tommy Portugal interpretó los éxitos musicales de 'Al Fondo Hay Sitio'.

Las cosas con el canal de Pachacamac se pusieron tensas debido a un problema sucedido en un concierto en Tacna. La persona que contrató a Tommy Portugal, quien no sabía el acuerdo previo que había entre él y América TV, promocionó la presentación usando el nombre de ‘Al Fondo Hay Sitio’.

“Me hicieron un chongazo, dijeron que me estaba colgando de la marca, que no podía. Me hacían problemas por haber grabado la canción. Obviamente le agradezco a Juan Carlos porque me sirvió mucho, pero también me trajo problemas. El canal me vetó porque decían que me estaba aprovechando”, contó.

Afortunadamente, Tommy Portugal indicó que solo fue vetado por un tiempo y que a la fecha tiene buenos recuerdos de la teleserie. “Ha vuelto con fuerza, todos son mis amigos, me siento parte de, aunque no he grabado nada para esta nueva temporada”, sentenció.

SEGUIR LEYENDO