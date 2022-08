Hija de Tommy Portugal reveló en programa en vivo que cumbiambero será nuevamente padre

Magaly Medina aprovechó su programa para recomendar a ambos que mejoren su comunicación.

Quedó en shock. A través de una llamada telefónica realizada por Magaly Medina, al cantante Tommy Portugal, se confirmó que será nuevamente padre con su actual pareja, la cantante Dayana Córdova.

La reacción de María Fernanda Velíz, la hija no reconocida de Tommy Portugal, quien se encontraba en el set del programa Magaly Tv La firme, fue de sorpresa absoluta, sin embargo, se dio tiempo para enviar un contundente mensaje a su padre.

“Realmente, espero que con ese bebé se le despierte la sensación de padre, porque conmigo nunca pasó”, expresó con algo de nostalgia la joven.

La inmediata respuesta de Tommy Portugal, quien se encontraba conectado a través de la línea telefónica, fue una expresión con notoria molestia. “Qué mal que te expreses así”, sentenció.

Asimismo, la primogénita del cumbiambero, le reclamó que este tipo de noticias, se la hubiera podido contar en privado, antes que se haga público en los medios de comunicación.

Pero el intercambio de palabras no terminó. María Fernanda Velíz aprovechó el momento para reprocharle a su padre, la nula comunicación que existe entre ambos.

“Otra cosa que me pudiste haber contado, pero parece que no estoy en tus planes”, comentó la también cantante con el rostro visiblemente triste.

Sin embargo, Tommy Portugal aseguró en vivo en el programa Magaly TV La Firme que ella no le respondió sus mensajes de WhastApp. “Pero yo te escribí Mafer y no me respondiste. Yo me he enterado hace una semana y no pude contactarme contigo”, precisó.

Ante esas declaraciones, Magaly Medina les consultó a ambos, desde hace cuánto tiempo no hablan. “Desde marzo, porque la última vez que yo le escribí me dejó en visto”, aclaró el cumbiambero.

Sobre ese punto, la “urraca” les aconsejó, que deben responderse los mensajes, porque dejar en visto a alguien es de mala educación. “La gente no se comunica porque no sabe hacerlo, no saben decir lo que sienten en el momento, no lo saben transmitir”, sostuvo.

María Fernanda Véliz arremetió contra su padre Tommy Portugal. (Instagram)

Confirmación de paternidad

Este hecho se concretó, casi al terminar la entrevista entre la figura de ATV y la hija del cantante peruano, quienes abordaron durante la última edición del programa diversos puntos como la prueba de ADN que se realizará para que sea reconocida legalmente.

Entre otros temas que desarrollaron, estuvo presente la invitación que le realizó el programa de Gisela Valcárcel a la joven, el cual según confesó, lo rechazó de manera rotunda.

Es así que al llegar casi al final de la conversación entre ambas, la “urraca” pidió que la enlacen por teléfono con el cumbiambero para hacerle una última consulta.

“Quiero hacerte una consulta, ¿es verdad que vas a ser papá?, que ¿tu actual pareja está embarazada?”, señaló la periodista, a lo cual Tommy Portugal respondió con un escueto “Si Magaly”.

“Yo creo que ahora que vas a ser papá, como tú dices, que vas a tener una criatura que vas a conocer, desde el vientre y todo, podrías a la vez volver a reiniciar un acercamiento con tu hija”, le recomendó la polémica periodista.

Prueba de ADN

Luego de la denuncia pública que hiciera la primogénita de Tommy Portugal, el cantante de cumbia señaló que siempre apoyó a Mafer en todo, incluso la matriculó en un curso de canto con Nicole Pillman y hasta le recomendó un estudio de grabación para que pueda sacar su primer tema.

Sin embargo, ese no era el único tema que tenían pendiente, la popular ‘Urraca’ le preguntó a Tommy Portugal los motivos por el que hasta la fecha no se sacaba la prueba de ADN para reconocer legalmente a su hija, a lo que él respondió que fue por un tema de tiempo, pues al ser un cantante siempre estaba de gira.

Por este motivo, Magaly Medina de manera inmediata le ofreció pagarle un laboratorio para que se haga dicho examen y así ponerle punto final a esta discusión familia, a lo que el cumbiambero aceptó, aunque señaló que lo haría el lunes debido a que no se encontraba en Lima.

“Yo tengo palabra Magaly, no nunca me he excusado y chévere para que todos estemos tranquilos”, fue la respuesta final que dio al final, dejando en claro que ya se comprometió de manera pública.

