Mafer y Tommy Portugal: Acusaciones, enfrentamientos y confirmación de paternidad

Tommy Portugal y su hija mayor Mafer Portugal enfrentados

El cantante de cumbia, Tommy Portugal, tuvo que ser expuesto por su propia hija, María Fernanda Portugal en televisión nacional para que se haga la prueba de paternidad y así poder iniciar con los trámites de darle su apellido.

Y es que esta historia comienza cuando Mafer Portugal acudió al programa de Magaly Medina para contar que su padre no la visitaba, no apoyaba su carrera como cantante y tampoco le brindaba tiempo de calidad como padre.

Hija de Tommy Portugal llora y lo acusa de no apoyarla en su carrera. (Video: ATV)

María Fernanda cuenta que Portugal iba a verla muy pocas veces pese a que vivían en el mismo condominio. Incluso, cuando ella iba a visitarlo, él se quedaba encerrado en su cuarto y ella se quedaba conversando solo con su abuela.

“No sé, siempre sentí que él no me veía como su hija... él dijo en televisión que se enteró (de mí) un mes antes, pero no, él se enteró varios años antes y no lo dijo porque tenía una relación en ese entonces y no sabía cómo manejar el tema con su pareja. Yo le hice caso y mi mamá también por apoyarlo”, señaló entre lágrimas.

Al día siguiente, Mafer Portugal de 21 años, acudió al set de ‘Magaly TV: La Firme’ y comentó que su intención no era ganar fama con esta denuncia, sino luchar por sus derechos, que es tener el apellido legalmente de su padre.

El cantante de cumbia se comunicó en vivo al programa y señaló que lamentaba toda esta situación y a su parecer él si se había acercado a su hija, pero debido a sus constantes viajes de trabajo no podía dedicarle tanto tiempo. Aclaró también que está muy orgulloso de ella, y que la ha apoyado de manera constante.

“Orgulloso de su talento, siempre la he aconsejado e intentado guiar en lo que es mejor para ella y las cosas que quiere lograr. Le he brindado distintos tipos de herramientas y oportunidades para ayudarla a crecer y desarrollarse artísticamente, con la intención de que pueda destacar por su talento y salir adelante por mérito propio”, indicó Portugal.

Tommy se enteró de su paternidad después de doce años

Como se recuerda, Mariela Véliz tuvo un pequeño romance con el cumbiambero y producto de ello nació Mafer, pero luego de doce años se lo comunicó, mediante un mensaje que dejó en la red social del intérprete de ‘Al Fondo Hay Sitio’

Portugal se desconcertó con la noticia y al darse cuenta de que la niña era igual a él y que tenía su talento para el canto no pidió una prueba de ADN; sin embargo tampoco fue a la Reniec a regularizar los trámites para darle su apellido.

“ Al inicio fue difícil de asimilar obviamente, pero vi la foto y es igualita a mí... Incluso para mí hubiera sido mejor que (la madre de su hija) me lo diga antes (que era papá), cuando yo era soltero, no cuando tengo una relación seria ... No sabía cómo decirle (a Estrella Torres), fallé en eso. Igual la madre de Mafer me ayudó. Gracias a Dios todo está muy bien”, manifestó el cumbiambero.

Tommy Portugal mantuvo una relación amorosa con una bailarina infantil en los 2000. (Foto: Composición Infobae)

Tommy presentó a su hija en el programa de ‘La Chola Chabuca’

Tommy Portugal decidió presentar públicamente a su primogénita en el 2017 en el programa de La Chola Chabuca, con Ernesto Pimentel. Cantaron juntos y el parecido era innegable entre ellos. En el programa señaló que se había enterado de su paternidad hace un mes y luego se rectificó que fue hace un año que había conocido a su hija.

Tuvieron intenciones de hacerse la prueba de ADN, pero Portugal señaló que lo dejó en manos de su mamá porque se encontraba trabajando en conciertos. No obstante, la prueba nunca sucedió y tanto Mariela Véliz como la madre de Tommy no llegaron a un acuerdo.

Tommy Portugal presenta a su hija Mafer Portugal en programa de La chola Chabuca. Video: América TV.

Se comprometió a hacerse prueba de ADN

En medio del programa de ATV, del martes 9 de agosto, Tommy Portugal se comprometió a realizarse la prueba de ADN, el día llegó y ambos fueron al laboratorio especializado; sin embargo, según las imágenes que difundió Magaly TV evidenciaron la mala relación que aún tienen Tommy, Mariela Véliz y su hija Mafer Portugal.

La noche de miércoles 17 de agosto, Magaly reveló los resultados de la prueba en su programa, evidenciando lo que todo el mundo sabía y era evidente ante la vista, la paternidad de Tommy era confirmada y el resultado fue probabilidad de paternidad de 99.9%.

“El análisis demuestra con certeza científica que José Antonio Portugal Merino, tiene un vínculo de paternidad biológica con Milagros María Fernanda Reyes Véliz. Es confirmado. Te miramos y eres idéntica, físicamente, a tu padre. Hay cosas obvias”, señaló la conductora de televisión.

Prueba de ADN confirma que Tommy Portugal es el padre de Mafer Véliz. (Magaly TV: La Firme)

¿Cómo puede obtener Mafer Reyes Véliz el apellido de su padre?

Según explicó la presentadora de espectáculos, quien señaló que había consultado con abogados de familia sobre el tema, la joven cantante tiene dos opciones para poder obtener legalmente el apellido de Tommy Portugal.

“Hay dos caminos. E l primero es que Tommy debería presentar una impugnación de paternidad al Poder Judicial para que el juez defina quien es el papá basándose en la prueba de ADN , porque tú estás reconocida por otra persona”, señaló la presentadora.

Seguido, señaló que la segunda opción está en manos de Mafer. “Hay una segunda opción donde tú por ser mayor de edad, puedes hacer la demanda a tu padre biológico para que se haga un nuevo ADN a pedido del juez y obtener tu verdadero apellido . Se le notifica a la persona que te reconoció como padre y el juez decide quien es el padre”, explicó Medina.

Finalmente, la popular ‘Urraca’ aseguró que la prueba que se realizaron ahora solo sirve para confirmar el parentesco; sin embargo, no funciona de manera legal. Además, expresó que espera que sea el cumbiambero quien se encargue de reconocer su paternidad.

