Tommy Portugal es captado besando a misteriosa joven en Tarapoto

Tommy Portugal es ampayado con joven en Tarapoto. (Foto: Instagram y Captura de Instarándula)

Tommy Portugal vive su soltería al máximo, así se dio a conocer en el portal Instarándula, donde se puede observar al cantante de cumbia disfrutando de la compañía de una jovencita en una discoteca de Tarapoto.

De acuerdo a la publicación del periodista Samuel Suárez, el músico besa apasionadamente a una misteriosa mujer. “ Hace unos días el cantante terminó por enterrar para siempre a Estrella Torres con apasionado beso a su nueva conquista ”, escribió.

Cabe precisar que ya desde hace algún tiempo el cantante se encuentra sin pareja, esto tras terminar su relación de varios años con la Estrella Torres, quien actualmente tiene un romance con Kevin Salas.

Pese a que ellos ya no se encuentran juntos, siempre han dicho que se llevan bien, al punto que durante la participación de la cantante en El Artista del Año, él no dudó en darle su apoyo y se presentó en el programa para ser su refuerzo.

Durante su presentación, el cumbiambero señaló que conoció a la nueva pareja de Estrella Torres y no dudó en desearle lo mejor. “ Sí, él está por allí (su novio). Yo respeto mucho la relación de Estrella, la respeto mucho a ella, y todo bien, todo tranquilo ”, comenzó diciendo.

Asimismo, Tommy Portugal recalcó que si su ex se siente feliz, él también lo estará así ya no mantengan ninguna relación. “Claro, obviamente (yo lo saludo), yo les deseo lo mejor. Si Estrella es feliz, yo también me voy a sentir feliz”, añadió.

¿POR QUÉ ACABÓ SU RELACIÓN CON ESTRELLA TORRES?

Tommy Portugal y Estrella Torres conformaron una de las parejas más estables de la farándula durante varios años. Muchos pensaron que ellos se iban a casar por el tiempo que estuvieron juntos; sin embargo, cuando anunciaron el fin de su relación sorprendieron a más de uno.

“Es un tema que no funcionó y listo. Él está súper enfocado en su carrera y yo también. Entonces nuestros tiempos han chocado mucho, por eso nos complicó mucho”, dijo la artista nacional al programa de Magaly Medina.

Recordemos que el cantante de cumbia tenía planes de formar una familia con la joven en el 2020, pero lamentablemente la pandemia de COVID-19 terminó postergando sus planes.

“ Con Estrella tengo una relación de 6 años, es muy sólida, este año nos queríamos casar pero la cuarentena ha hecho que cambiemos los planes ”, expresó Portugal para Trome en su momento.

TOMMY DEFENDIÓ A LUCIANA FUSTER

Tommy Portugal utilizó sus redes sociales para salir en defensa de Luciana Fuster, quien fue duramente criticada por no querer hacer pública su relación con Patricio Parodi y decir que llegó a la televisión por su talento y no por sus seguidores.

“ Nosotros no vivimos de ‘la gente’ que jod**, critican, maletean y están a cada rato envidiando lo que uno hace y escribiéndonos sonseras , porque esos no gastan ni un sol en ir a algún show nuestro ni consumen nuestro trabajo. Si ellos nos insultan, tenemos derecho a mandarlos bien a la @%#+^= … por qué nosotros no vivimos de ellos. ¡Entienden!”, escribió.

