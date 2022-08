Samuel Suárez conmocionado por la inesperada ruptura de Karla Tarazona y Rafael Fernández

Samuel Suárez conmocionado por la ruptura de Karla Tarazona y Rafael Fernández | Instarándula

El creador de ‘Instarándula’, Samuel Suárez, se mostró sorprendido por el anuncio de separación de Karla Tarazona y Rafael Ferández, quienes lucían muy enamorados en redes sociales hasta hace algunos días. El periodista de espectáculos, quien fue testigo de su amor en pandemia, calificó de “triste noticia” la ruptura de la mediática pareja.

“Este tipo de noticias siempre serán difíciles de dar, debido que al ser personajes públicos también somos seres humanos. Es por eso que queremos comunicarles nuestra decisión de separarnos por mutuo acuerdo, muy meditado por el cariño y respeto que nos tenemos”, señaló Tarazona a través de un comunicado.

Comunicado de Karla Tarazona. (Instagram)

De inmediato, las ‘ratujas’ le comunicaron a Samuel Suárez que la conductora de TV había dado por finalizada su relación amorosa con el ‘Rey de los huevos’. El popular ‘Samu’ se pronunció a través de sus historias de Instagram totalmente mortificado.

“Me ha dejado sorprendido porque yo he tenido la oportunidad de conocerlos, de verlos y de disfrutar de ellos, como relación. Vi que Rafael siempre ha estado con los hijos de Karla Tarazona. No entiendo los motivos de la ruptura. ¿Se acabó el amor?”, manifestó en su plataforma a penas se hizo pública la separación.

Recalcó que no tiene la menor idea por la que la pareja decidió ponerle fin a su matrimonio, ya que siempre se mostraron muy unidos a nivel amoroso y familiar. “Los veía tan unidos, que me ha dejado en shock completamente este anuncio. Y si lo subieron es porque no hay marcha atrás. Como les digo, en la pandemia pude conversar con Karla y ver la relación tan linda que tenían ellos como familia. Me sorprende, muy triste noticia”, sostuvo.

Samuel Suárez conmocionado por la ruptura de Karla Tarazona y Rafael Fernández | Instarándula

Magaly Medina quedó en “shock”

Este último viernes 26 de agosto, la conductora de ‘Magaly Tv La Firme’ leyó el comunicado emitido por Karla Tarazona y Rafael Fernández, donde anuncian su separación y piden respeto a su privacidad. Magaly Medina consideró que la noticia “es un baldazo de agua”, ya que nadie se lo esperaba.

“Al parecer ellos no pudieron lidiar con sus propios problemas. ¿Qué problemas son? No lo sabemos, desconocemos totalmente cuál haya sido el motivo de la ruptura, sobre todo una ruptura abrupta. Quién sabe si los problemas ya venían de buen tiempo, qué tipo de problemas, tampoco podemos especular”, mencionó.

Pese a ello, la ‘Urraca’ indicó que si bien está “realmente en shock”, la noticia en sí es “bastante lamentable” y “devastadora” en lo que se refiere a personajes mediáticos que en algún momento dieron a conocer que buscaban ayuda psicológica para superar ciertos problemas, demostrando así su interés por la familia que habían formado.

“A veces cuando dos personas no pueden comunicarse bien van a terapia y allí tratan de comunicarse, pero a veces en terapia salen los resentimientos, salen las cosas acumuladas, y salen más peleados de como entraron”, señaló.

Magaly Medina se sorprendió con anuncio de separación de Karla Tarazona y Rafael Fernández | Magaly TV: La Firme

SEGUIR LEYENDO