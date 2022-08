Karla Tarazona aconseja a Tepha Loza tras vínculos de Sergio Peña con otras mujeres: “Amiga, date cuenta”

Karla Tarazona y su fuerte mensaje a Tepha Loza sobre Sergio Peña tras el fin de su relación. (Panamericana TV)

El fin de la relación sentimental de Tepha Loza y Sergio Peña no deja de ser comentada. Cuando todos pensaban que su romance iba por buen camino, de un momento a otro sorprendieron al enviarse indirectas por redes sociales iniciando los rumores de una posible separación.

A los pocos días fue el futbolista quien confirmó que estaba soltero y desde entonces se le ha vinculado con otras mujeres, pues no ha dejado de salir a diferentes lugares con guapas jovencitas. Hasta el momento, se desconoce los motivos de su ruptura, pero ya se inició las especulaciones de que estaría a una modelo.

El conductor Rodrigo González ha sido uno de los más pendientes del tema y sorprendió al decir que la chica reality habría sido rechazada por el seleccionado peruana cuando quiso viajar a Suecia para pasar tiempo con él. “Tepha Loza, que ya se sentía la novia oficial del mundial y se la bajaron, ya tenía los boletos comprados para ir a Suecia, y otra vez se la bajaron de un hondazo”.

Tepha Loza fue rechazada por Sergio Peña. (Instagram)

Esto no pasó desapercibido para Karla Tarazona, quien no dudó en lamentar que a Tepha Loza no le esté yendo bien en el amor. Como se recuerda, la modelo también ha mantenido vínculos amorosos con figuras del espectáculo como Jota Benz y Pancho Rodríguez, las cuales no progresaron hasta llegar al altar.

“¿Por qué a Tepha Loza le toca siempre ese tipo de relación? Si tú buscas toxicidad aparecen todos los tóxicos”, dijo la presentadora de Panamericana TV este 24 de agosto durante la emisión de su programa “D’ Mañana”.

Asimismo, quiso bromear con los supuestos pasajes de avión que se habrían quedado sin utilizarse, pues el popular ‘Peluchín’ indicó que la influencer no viajó a Europa porque el deportista le terminó antes. Además, le envió un conciso mensaje asegurando que el jugador “no vale la pena”.

“Dicen que Tepha Loza se quedó con sus pasajes a Suiza que tenía ya comprado, amiga, si no viaja a Suiza ¿me puedes vender tu pasaje? (...) Amiga, date cuenta. Ese hombre no vale la pena”, expresó Tarazona después de escuchar que Sergio Peña también ha sido vinculado nuevamente con la mamá de su hija y otra joven.

Karla Tarazona le pidió a Tepha Loza "darse cuenta" que Sergio Peña no le conviene como pareja. (Captura / Instagram)

La posible razón de su ruptura

El pasado 4 de agosto, la conductora de En Boca de Todos, Tula Rodríguez cometió una infidencia y reveló uno de los posibles motivos del rompimiento de su relación. De acuerdo a lo que dijo la presentadora de televisión, Sergio Peña le propuso a Tepha Loza vivir con él en Suecia, pero ella no lo aceptó.

Según mencionó, la exintegrante de Esto es Guerra no tenía planeado dejar su vida en el Perú, pues aquí se encuentra toda su familia y tiene un trabajo estable. Por su parte, el futbolista no se encontraba dispuesto a dejar su carrera en el exterior.

“Te cuento que cuando hemos hablado, no sé si soy infidente, pero efectivamente él le pidió que ella se venga (a Suecia)… ella acá trabaja, tiene un buen puesto de trabajo, acá tiene su vida hecha. No se trata de que tire todo (...) pero no puede probar si no sabes exactamente si estarás bien. Él finalmente no iba a dejar de jugar fútbol”, contó.

Sergio Peña y Tepha Loza terminaron su relación sentimental hace unas semanas y el programa En Boca de Todos reveló uno de los posibles motivos.

