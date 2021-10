Karla Tarazona revela que lleva terapia psicológica con su esposo: “Nos ha ayudado”

Karla Tarazona y Rafael Fernández llevan terapia para fortalecer su relación. (Foto: Instagram)

Karla Tarazona dio a conocer que se encuentra llevando terapia de pareja al lado de su esposo Rafael Fernández. Ella dejó en claro que su matrimonio no se encuentra atravesando una crisis, pero que lo hacen por “salud mental”.

“ Sí (estamos en terapia). La relación está mejor que nunca, todo está caminando por buena vía, sino que nuestra relación se dio bien apresurada y siempre comentábamos sobre la idea de llevar terapia en pareja para conversar con una persona que sea neutro y nos ayude a llegar a un acuerdo ”, contó para Trome.

Asimismo, la conductora de televisión reveló que uno de sus deseos es envejecer al lado de su esposo, por lo que se encuentran trabajando en terapia para tener mejores acuerdos.

“Tener salud mental hace que el matrimonio marche mucho mejor. No hay nada más bonito que expresar el amor no solo con regalos o viajes, sino preocupándose por la salud de tu compañera porque nuestra idea es llegar juntos hasta viejitos”, indicó.

De otro lado, Karla Tarazona no tuvo problemas en reconocer que su relación se fortaleció a raíz de la ayuda profesional que recibe junto a su pareja. “Definitivamente que sí. Nos ha ayudado un montón, a veces la gente piensa que está mal cuando se va al psicólogo, pero no es así”.

“ La terapia nos hace entender lo que es bueno para los dos . Además, estamos apoyando la nueva campaña de la ‘ONG Una Vida Por Dakota’, que busca incentivar que las parejas vayan hacerse sus chequeos juntos porque, así como hacemos planes de viajar y salir juntos también lo hacemos para ir a chequearnos”, sentenció.

RAFAEL FERNÁNDEZ PREPARA PARILLA PARA KARLA TARAZONA Y SUS HIJOS

Karla Tarazona se mostró emocionada por la agradable noche que vivió el domingo 12 de setiembre al ser consentida junto a sus hijos por su pareja Rafael Fernández. La figura de televisión quiso compartir con sus seguidores la deliciosa parrilla que disfrutaron en familia preparada por esposo.

“Rafael Fernández el mejor parrillero”, se lee en uno de los estados de Instagram de la influencer junto a un video que muestra a su pareja asando las carnes mientras ella le hacía porras. “Allí está el mejor trío, el parrillero, su carboncito y la mejor carne. El trío perfecto”, se le escucha decir.

KARLA TARAZONA DESMIENTE QUE SALIDA DE MUJERES AL MANDO SEA POR KAREN SCHWARZ

Karla Tarazona se pronunció sobre su salida de Mujeres al mando. La también locutora de radio desmintió que su retiro sea por las presuntas diferencias con Karen Schwarz , quien asumió el programa de televisión.

“Karen es muy buena onda, no me llevo mal con nadie. Yo fui hasta el martes al programa y Karen ya estaba ahí, así que nada que ver con lo que dicen. Me llevo genial con todas las chicas, pero se terminó mi temporada”, dijo.

KARLA TARAZONA NO QUIERE IR A REINAS DEL SHOW

Karla Tarazona dejó en claro que no existía la posibilidad de que acepte una invitación a Reinas del Show , programa en el que están participando dos exparejas de Christian Domínguez: Vania Bludau e Isabel Acevedo.

“No existe ni la más remota posibilidad, no me interesa ir. Ando ocupada en hacer crecer mi negocio, al igual que mi esposo que está ocupado en cosas productivas”, puntualizó. “No me interesa hablar de temas que no tienen nada que ver con mi vida actual. Yo no me presto al show de nadie pues sobre todas las cosas está mi familia primero”, finalizó.