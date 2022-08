Poder Judicial evaluará impedimento de salida del Perú contra la primera dama, Lilia Paredes

Lilia Paredes, esposa de Pedro Castillo, es investigada por la Fiscalía. (AFP)

Hoy, el Poder Judicial desarrollará desde las 15:00 horas la audiencia de comparecencia con restricciones contra la primera dama, Lilia Paredes, por el presunto delito de lavado de activos y organización criminal. La Fiscalía solicitó 36 meses de impedimento de salida del Perú.

La solicitud, presentada por el Ministerio Público, también alcanza a sus hermanos Yenifer, Walter y David por el presunto delito de organización criminal en perjuicio del Estado . Asimismo, los hermanos Hugo y Anggi Espino Lucana también son acusados por un presunto tráfico de influencias luego de ganar millonarias licitaciones en el Gobierno de Pedro Castillo, a través de la cuñada del mandatario.

La Fiscalía estableció que Lilia Paredes sería la cabeza de la organización criminal desde el Palacio de Gobierno y su hermana Yenifer operaba con aprobación del jefe de Estado para financiar y hacer con rapidez los proyectos de inversión pública referentes a la ejecución de obras en varias entidades estatales.

Se evalúa entrega de pasaporte

Pese a que el presidente Pedro Castillo indicó que su esposa entregará su pasaporte si le dan impedimento de salida del Perú y el abogado de la pareja presidencial, Benji Espinoza, manifestó que este lunes acudiría al Ministerio Público para entregar este documento, ahora el letrado retrocedió.

“No hemos entregado por el momento (el pasaporte). Estamos esperando el requerimiento de impedimento de salida del país para poder tomar acciones sobre la base de eso”, dijo a El Comercio.

En el registro migratorio de Lilia Paredes aparece que la primera dama ha viajado al extranjero en seis ocasiones desde que Pedro Castillo asumió la presidencia. Ecuador, Chile, Brasil, Colombia, Panamá y Estados Unidos fueron los destinos de la esposa de Pedro Castillo.

En esa misma línea, en otras declaraciones, Benji Espinoza dijo que las declaraciones del empresario Hugo Espino, quien acusó a la pareja presidencial en la Fiscalía, fue porque se siente presionado por el Ministerio Público y criticó el manejo de la institución público por este caso.

“Es un conjunto de frases rimbombantes, altisonantes, y la Fiscalía es experta en poner etiquetas: le ponen coordinadora, al lado ponen una red criminal, dicen que es una organización, entonces todos nos alarmamos (…) Yo me reservo de poder profundizar porque tenemos acciones de la defensa que vamos a plantear frente a la imputación”, sostuvo a RPP Noticias.

El abogado de Pedro Castillo y Lilia Paredes agregó que Hugo Espino se ha sentido doblegado psicológicamente ante la Fiscalía. “No porque lo diga una persona finalmente lo es. Yo lo que espero es que el señor Espino exhiba pruebas, que es lo más importante”, indicó.

Pedro Castillo defendió a su esposa

El último fin de semana, durante un breve discurso en Andahuaylas (Apurímac), el presidente Pedro Castillo habló acerca de las acusaciones contra su familia, como la primera dama Lilia Paredes o su cuñada Yenifer Paredes.

“Sé que se la van a llevar a mi esposa, quieren engrilletarla. Quieren engrilletar a mi familia y quieren quebrarme. No saben que venimos de la adversidad, del sufrimiento. Voy a resistir hasta que el pueblo me diga que resista y por eso, compañeros, no nos van a quebrar”, expresó.

La primera autoridad del Perú agregó que siempre le mencionaron que no podía llegar al Gobierno porque era un maestro y campesino, aunque. “No es difícil, compañeros, aquí estamos de pie porque estamos cumpliendo la agenda, atendiendo las necesidades del pueblo”, concluyó.

