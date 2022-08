Benji Espinoza asegura que Hugo Espino “se ha visto presionado” para acusar a Lilia Paredes

Benji Espinoza rechazó que haya ocurrido algún tipo de obstrucción en la diligencia dentro de la residencia de Palacio de Gobierno. (Andina)

Benji Espinoza, actual abogado de Pedro Castillo y Lilia Paredes, se pronunció durante una entrevista con RPP Noticias sobre las recientes declaraciones del empresario Hugo Espino, en donde reveló algunos detalles que pondrían en aprieto a la primera dama.

Ante esto, su defensa legal, atribuyó que Espino en estos momentos se siente “presionado”, el cual, esto, habría ocasionado que declarara en contra de la esposa de Pedro Castillo. Asimismo, el abogado no dudó en criticar el manejo de la Fiscalía en este proceso de investigación.

“Es un conjunto de frases rimbombantes, altisonantes, y la Fiscalía es experta en poner etiquetas: le ponen coordinadora, al lado ponen una red criminal, dicen que es una organización, entonces todos nos alarmamos (…) Yo me reservo de poder profundizar porque tenemos acciones de la defensa que vamos a plantear frente a la imputación”, indicó.

“Tienes que entender que Hugo Espino estuvo sufriendo carcelería, estuvo sufriendo detención. Es una persona que se ha visto presionada . Las personas son doblegadas psicológicamente, son vencidas psicológicamente. He visto casos de personas que son doblegadas, vencidas, psicológicamente presionadas y dicen que eran testaferros. No porque lo diga una persona finalmente lo es. Yo lo que espero es que el señor Espino exhiba pruebas, que es lo más importante”, agregó.

Impedimento de salida para Lilia Paredes

Por otro lado, Benji Espinoza, defensa legal de la primera dama, Lilia Paredes, aseguró que la cónyuge del presidente Pedro Castillo cuenta con todo tipo de arraigo para enfrentar el reciente pedido fiscal de impedimento de salida del país por 36 meses.

“Si hay una persona arraigada en el país, es Lilia Paredes: arraigo familiar, arraigo laboral, arraigo domiciliario, entonces precisamente por eso, y porque no existe peligro de fuga, y tampoco hay obstaculización, es que se está pidiendo el impedimento de salida. Ese pedido tiene que ser canalizado a través de una audiencia”, señaló.

“Yo todavía no he decidido, junto a mi cliente, si es que finalmente nos vamos a allanar a este pedido o no. Vamos a analizarlo en su integridad y hasta el momento no hemos sido notificados, seguramente en las próximas horas nos llegará. Depende (que se allanen) de los argumentos, las razones que expone la Fiscalía en su requerimiento”, agregó.

Allegados a pareja presidencial en la mira

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder solicitó 36 meses de impedimento de salida del país contra la primera dama, Lilia Paredes, y sus hermanos, Walter y David Paredes Navarro, así como el investigado empresario Hugo Espino.

Este pedido estuvo a cargo del fiscal Hans Aguirre, quien atribuyó esta solicitud como parte de la investigación preparatoria que se les sigue a los mencionados por el presunto delito de organización criminal y otros en agravio del Estado.

Ante esto, el requerimiento fiscal tendrá que ser resuelto por un juzgado de investigación preparatoria en una audiencia virtual a programar donde deberán participar las partes que intervienen en este caso.

Recordemos que el último fin de semana, Patricia Benavides brindó una entrevista en donde habló sobre estos procesos a la familia presidencial y allegados y sostuvo que encuentra algunas obstrucciones.

“El Ministerio Público no es un ente político, es un ente jurídico, es un organismo constitucionalmente autónomo. Nuestra función principal es perseguir el delito, descubrir la verdad. ¿Por qué no nos dejan desarrollar nuestra función? (…) Nosotros no somos ni de derecha ni de izquierda ni del centro. Nosotros estamos investigando hechos, no estamos persiguiendo personas”, declaró la fiscal de la Nación en entrevista con el programa ‘Panorama’.

