Pedro Castillo habló acerca de las acusaciones contra Lilia Paredes: “Quieren engrilletar a mi esposa”

¿Pedro Castillo llegó a la región Apurímac para entregar fertilizantes y máquinarias. (Flickr Presidencia)

El presidente Pedro Castillo ofreció un breve discurso en Andahuaylas (Apurímac) durante su participación en la entrega de guano de las islas y maquinarias para la agricultura de la zona. El jefe de Estado se refirió a las acusaciones contra su familia, como la primera dama Lilia Paredes o su cuñada Yenifer Paredes, y argumentó que buscan “quebrar a la propia familia”.

“Sé que se la van a llevar a mi esposa, quieren engrilletarla. Quieren engrilletar a mi familia y quieren quebrarme. No saben que venimos de la adversidad, del sufrimiento. Voy a resistir hasta que el pueblo me diga que resista y por eso, compañeros, no nos van a quebrar”, exclamó.

Luego, la primera autoridad del Perú manifestó que no creían que él podía ser el presidente: “Yo escuché, al inicio de mi Gobierno, que cuando se decía que un maestro y campesino va a llegar a Palacio va a ser difícil gobernar; y más si es un rondero. No es difícil, compañeros, aquí estamos de pie porque estamos cumpliendo la agenda, atendiendo las necesidades del pueblo ”, dijo.

Pedro Castillo mencionó que el Congreso se burla cuando les comenta que no conocen el desarrollo de “abajo hacia arriba” porque “no conocen su propio país”.

“Hemos venido gobernando en el marco de un centralismo que todo está en Lima: la educación, el capital, los fertilizantes; corresponde, a partir de este gobierno hacer la verdadera descentralización y así como me están mirando cuando se me desatan los zapatos y trabajar en la chacra, y lo que se distribuye en estos caminos que se distribuya para todos, a todos los agricultores. Hemos pasado 200 años discriminados y en un gobierno del pueblo no se puede discriminar a un compañero que habla distinto, que piense distinto o que venga de diferentes lugares”, sostuvo.

Pedro Castillo fue recibido por una multitud en Andahuaylas, en Apurímac. (Flickr Presidencia)

Acerca de los fertilizantes

El mandatario expresó que próximamente se viene una hambruna en el Perú, por lo que se evitará que eso no suceda, pese a la invasión de Rusia a Ucrania.

“Vamos a llamar a los dirigentes agricultores a nivel nacional para cómo garantizamos la alimentación del país en el marco de una hambruna que nos viene. Perú es un país totalmente rico, está ubicado geográficamente en un lugar especial. Ante esa amenaza mundial tenemos que anticiparnos, esa guerra (Rusia y Ucrania) va a tener consecuencias, y esa es nuestra preocupación. Vamos a destinar los presupuestos para garantizar los frijoles del país”, comentó.

“También vamos a convocar a las autoridades comprometidas con el país porque hay muchas zancadillas cuando nos ven recorriendo o haciendo consejos descentralizados, empiezan a reclamar el gasto que se está haciendo ; y cuánto cuesta llevar a un alcalde hasta Lima, por eso queremos que el Estado se acerque a la población. No nos soltaremos del futuro del país”, agregó.

Críticas al Congreso

Finalmente, Pedro Castillo pidió al Congreso que revise los proyectos de Ley que ha enviado al Legislativo, entre los que se encuentran el ingreso libre a las universidades y la industrialización del gas en el Perú.

“Es necesario decirles que nuestros compañeros congresistas de provincias, sienten indignación porque en esa cabeza directiva del Parlamento donde no dejan pasar proyectos de ley y no los agendan, están archivados, ignorados y desatendidos. Hemos presentado 47 proyectos de ley al Congreso y aún se sigue allí, están pensando en un día iluminado para agendarlo y el pueblo sigue pidiendo cosas. Queremos declarar en emergencia el lago y les importa pepino; pedimos que haya ingreso libre a las universidades, pero no les importa; queremos industrializar el gas pero nada ”, concluyó.

