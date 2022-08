Lilia Paredes: Fiscalía de la Nación solicitó impedimento de salida contra la esposa de Pedro Castillo

Lilia Paredes es la primera dama, esposa del presidente peruano Pedro Castillo. (Andina)

La Fiscalía de la Nación emitió un tuit esta tarde donde confirma que existe un requerimiento contra la primera dama de la Nación. “El Ministerio Público solicitó 36 meses de impedimento de salida del país y comparecencia con restricciones contra la primera dama, Lilia Paredes, en el marco de la investigación que se le sigue por los delitos de crimen organizado, lavado de activos y otros”, se lee.

Fiscalía de la Nación hace pedido contra la primera dama Lilia Paredes.

Poco después de conocerse la noticia, el mandatario desde Trujillo hizo un pronunciamiento ante un grupo de personas. “Cuando tocamos los intereses de arriba, de los grandes, los que no reconocen, no tienen otra cosa más que meterse con nuestra propia familia, con nuestro propio entorno. Vamos a demostrarle al país que mi familia y yo no hemos venido a robarle al Perú un centavo”, afirmó.

