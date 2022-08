Lilia Paredes habría condicionado la aprobación de un expediente técnico a cambio de beneficios para su hermano

Lilia Paredes sería la coordinadora de una organización criminal, según la Fiscalía.

A inicios de julio se difundió un video en el que se ve a la hermana de Lilia Paredes, Yenifer Paredes, promocionando obras públicas acompañada del empresario Hugo Espino. Tras las declaraciones de este último ante el Ministerio Público, se empiezan a dilucidar cómo habría trabajado lo que las autoridades han calificado como una organización criminal en la que, además de la primera dama, estaría involucrado el presidente Pedro Castillo.

Durante un reunión del 8 de agosto del 2021 en Palacio de Gobierno, Hugo Espino asegura haber recibido el pedido de Yenifer Paredes de conseguir un chip a nombre de otra persona para que sea usado por la primera dama. Asimismo, esta última habría mencionado que conocía al alcalde del distrito de Chadín con quien se podría discutir sobre negocios que involucrarían no solo la empresa de Espino sino a la familia presidencial.

La tesis fiscal señala que Lilia Paredes habría condicionado a Hugo Espino que la aprobación de un expediente técnico se lograría si David Paredes Navarro, hermano de la primera dama, se encargaba de la ejecución de la obra utilizando la empresa de Espino. Acordado esto es que se puso en marcha las conversaciones con las autoridades, la misma que se habría realizado el 14 de septiembre cerca a la plaza de Chota.

Empresario Hugo Espino.

Un reportaje de Cuarto Poder señala que sería Yenifer Paredes quien aseguró que ella se encargaría de la viabilidad y celeridad del proyecto en cuestión. La hija no biológica de Pedro Castillo señaló que a través de la pareja presidencial lograría una respuesta rápida de parte del entonces ministro de Vivienda Geiner Alvarado. Este actualmente es ministro de Transportes y Comunicaciones y también es investigado por la Fiscalía.

El informe también señala que se ha registrado la transferencia de S/ 17 mil por parte del Ministerio de Economía y Finanzas a la empresa de Hugo Espino, así como un depósito de S/ 70 mil al mencionado por parte de David Paredes, hermano de la primera dama quien no contaría con ingresos. Sin embargo, Espino ha declarado cuál sería el origen del dinero tras acogerse a la colaboración eficaz.

El empresario detenido “señala que el dinero que dieron para el proyecto de “Chadín” por parte de David Paredes, provendría de la señora Lilia Paredes Navarro por cuando el señor David me mencionaba que lo del financiamiento lo vería con esa persona”. Asimismo, se indicó que sería a través del presidente Pedro Castillo que se conseguiría que la obra sea incluida en un decreto de urgencia.

Defiende a su esposa

El presidente Pedro Castillo ofreció un breve discurso en Andahuaylas (Apurímac) durante su participación en la entrega de guano de las islas y maquinarias para la agricultura de la zona. El jefe de Estado se refirió a las acusaciones contra su familia, como la primera dama Lilia Paredes o su cuñada Yenifer Paredes, y argumentó que buscan “quebrar a la propia familia”.

Presidente Pedro Castillo llega a la región Apurímac para entregar fertilizantes y máquinarias. (Flickr Presidencia)

“Sé que se la van a llevar a mi esposa, quieren engrilletarla. Quieren engrilletar a mi familia y quieren quebrarme. No saben que venimos de la adversidad, del sufrimiento. Voy a resistir hasta que el pueblo me diga que resista y por eso, compañeros, no nos van a quebrar”, exclamó.

Luego, la primera autoridad del Perú manifestó que no creían que él podía ser el presidente: “Yo escuché, al inicio de mi Gobierno, que cuando se decía que un maestro y campesino va a llegar a Palacio va a ser difícil gobernar; y más si es un rondero. No es difícil, compañeros, aquí estamos de pie porque estamos cumpliendo la agenda, atendiendo las necesidades del pueblo”, dijo.

