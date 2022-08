La Voz Senior: Primer eliminado de la temporada anterior volvió por su revancha y convenció al jurado. (Latina TV)

Luis Aguilar más conocido como Luchito Aguilar se robó el corazón de todos los televidentes en la primera temporada. El hombre que ahora tiene 68 años fue el primer eliminado de ‘La Voz Senior’ en la temporada anterior, sin embargo en redes sociales miles de cibernautas lo apoyaron con el negocio de chifles que tenía en aquel entonces.

Pero, no encontrarse al 100% anímicamente hizo que no mostrara su talento por completo y se llevó un no por parte de los entrenadores. Sin embargo, esta vez vino completamente seguro de que iba a pasar y se quedaría con un cupo en ‘La Voz Senior’.

“Yo estuve en la temporada pasada pero, lamentablemente, los entrenadores no voltearon. Esto no me detuvo, al contrario, me incentivó más y dije que para la próxima será la vencida y aquí estamos. Aparte, no me había preparado bien porque estaba melancólico por la pérdida de mi hijo, pero ya lo vengo superando poco a poco, yo sé que él está en un lugar extraordinario y hay que seguir adelante”, comentó el participante.

Luchito ha dejado el negocio de los chifles, el mismo que lo hizo muy popular la vez anterior. Ahora hace movilidad escolar y los alumnos a los que lleva a la escuela lo motivan a cantar. “Ahora he dejado momentáneamente los chifles y estoy haciendo movilidad escolar. Llevo a los alumnos al colegio y me estoy ayudando, aparte un poco con la música”, confesó.

Luchito Aguilar regresó al programa por su revancha. (Latina TV)

Sin embargo, revela que pese a que en la temporada pasada no pudo continuar, este año viene con todo para demostrar que tiene un gran talento y potencial. Además, confiesa que todo lo hace por su hijo, para que se sienta orgulloso de todo lo que puede hacer su padre. Como se recuerda, su primogénito falleció víctima de leucemia.

“Desde que salí la vez pasada yo dije va a haber otra oportunidad y tengo que regresar a ‘La Voz Senior’ y voy a salir adelante porque yo sé que puedo para demostrarle a Ricardo que su papá todavía puede. Por eso esta temporada vengo recontra súper recargado, recontra pilas, porque me quedo sí o sí”, señaló bastante entusiasmado.

Tras interpretar el tema ‘Amor en la calle’, los entrenadores Daniela Darcourt y René Farrait voltearon su silla en busca de esa voz y con ello Luchito estaba dentro de la competencia. Finalmente, el participante optó por ser parte del equipo del exMenudo y con él luchará para quedarse con la copa.

Se hizo viral por ‘Chifles El León’

El año pasado, Luchito Aguilar reveló que venía trabajando con los chifles ‘El León’, un pequeño negocio que puso junto a su esposa para poder tener un ingreso en medio de la pandemia.

Pero, confesó que le puso este nombre a su emprendimiento como homenaje a su hijo Ricardo, a quien llamaban ‘león’. Además, contó que su hijo dejó este mundo en el 2020 víctima de una leucemia con la que luchó durante 2 años y medio.

Por otro lado, en aquella fecha reveló que había participado en ‘Yo Soy’ en el año 2015, como Lizandro Meza. Esta decisión la tomó por insistencia de su hijo y es por él por quien continúa trabajando en la música.

Luchito Aguilar fue el primer eliminado de La Voz Senior primera temporada. (Latina TV)

