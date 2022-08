La Voz Senior: Participante italiano de 71 años dejó la música, pero regresó a los escenarios y cautivó al jurado

La Voz Senior: Participante de 71 años llegó al Perú en el 2013 para quedarse a vivir con su esposa peruana y su familia. (Latina TV)

Este martes 23 de agosto se vivió la segunda edición de ‘La Voz Senior’. La competencia de canto dirigida a personas de 60 años en adelante se encuentra en su etapa de audiciones y cada concursante no deja de conmover los corazones de los televidentes con sus emotivas historias.

Este es el caso de Flavio Mari de 71 años, un hombre italiano que llegó al Perú en el 2013 luego de casarse con una mujer peruana, a la cual no dejó de resaltar durante toda su interpretación antes y después de salir al escenario. Y es que, según contó, ella ha sido la persona que lo rescató de la depresión y lo ayudó a volver a su gran pasión, la música.

“Trabajé en Italia por 38 años. Tocaba guitarra, cantaba, en mi vida siempre he vivido cerca a la música. Soy cantautor y escribí 14 canciones. Cuando terminé de grabar, murió mi mamá y después de un año, falleció mi papá. Luego dejé la música ”, relató.

“En el 2010 el gobierno de Italia me jubiló y como no tenía a ningún familiar en allá, decidí mudarme a Perú. Tengo que decir que mi esposa me ha ayudado en todo, sin ella tal vez no estaría en este mundo”, agregó segundos antes de comenzar a cantar “Bella Ciao”.

La Voz Senior: Flavio Mari cautivó al jurado cantando en italiano el tema "Bella Ciao". (Latina TV)

Raúl Romero y René Farrait voltearon por su voz

Después de contar su historia, llegó el momento de las audiciones y se paró en frente de los entrenadores para lograr que voltearan sus sillas con su canto en italiano. El primero en presionar el botón rojo fue Raúl Romero, quien no dejó de aplaudirlo, bailar y disfrutar mientras lo escuchaba. René Farrait le siguió los pasos y también luchó para que Flavio escoja a su equipo.

“Regresé a la televisión después de 46 años. Tengo un poquito de emoción. Soy sincero, me inscribió mi sobrina y esposa sin decirme nada. Estábamos hablando en el taxi y me dijeron si quería ir como público, pero al final estoy acá”, expresó el hombre de 71 años al terminar de cantar causando algunas risas.

Asimismo, señaló que sus bandas favoritas son “The Beatles” y “The Rolling Stones”, por lo que aprendió a cantar en inglés. Además, no dudó en contar más detalles de su vida personal y recordó que después del fallecimiento de sus padres y al quedarse solo, no quiso saber nada más del rubro artístico.

“Dejé todo, estuve muy deprimido porque me quedé solo en el mundo. No me importaba nada del espectáculo. Yo no tenía dinero para comer, hasta fui dos o tres veces al supermercado a robar comida porque tenía hambre. En un momento dramático, conocí a mi esposa. Si estoy aquí es por ella y le agradezco. Por ella me levante y estoy aquí en el Perú”, agregó.

Sus palabras causaron que los miembros del jurado inviten a su pareja al escenario. Jeanette Herrera indicó que siempre creyó el el talento de su esposo. “Él no cree en él, pero yo sí creo mucho”. Finalmente, Flavio Mari eligió a Raúl Romero para que sea su coach en ‘La Voz Senior 2022′ .

La Voz Senior: Flavio Mari escogió pertenecer al equipo de Raúl Romero porque consideró que es igual de gracioso que él. (Latina TV)

