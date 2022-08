La Voz Senior: Participante rompió en llanto al recordar que casi pierde la vida a causa de una enfermedad

La Voz Senior: Participante de 64 años sufrió de una parálisis que casi la lleva a perder la vida. (Latina TV)

La segunda temporada de ‘La Voz Senior’ continúa conmoviendo con cada una de las historias que comparten los participantes de 60 años en adelante. En la última edición del reality de Latina Televisión se conoció a Teresa Burgos de 64 años, quien no pudo contener las lágrimas al contar de casi pierde la vida a causa de una terrible enfermedad.

La mujer contó que decidió dedicarse a diseñar joyería de plata, oro, entre otros, para mejor su salud mental, espiritual y emocional. Esto luego de haber padecido del ‘Síndrome de Guillain-Barré’, el cual afecta las capacidades motoras del ser humano causando parálisis.

“Me desahuciaron. Yo estaba con mi hija que me atendía. Uno de los tantos días que estaba en el hospital, me llevaron a la Unidad de cuidados intensivos (UCI). Ahí me hicieron estudios porque no podía mover nada, solo escuchaba y respiraba. El doctor le dice a mi hija que llame a mis familiares para que se despidan de mí, pero uno de los doctores vio que uno de mis dedos se estaba moviendo. Yo dije que era un milagro”, relató antes de subir al escenario.

La Voz Senior: Teresa Burgos de 64 años no logró pasar las audiciones a ciegas. (Latina TV)

Rompió en llanto al hablar de la enfermedad que padeció

Tras hablar de una de las anécdotas más terribles de su vida y recalcar que desde pequeña le gustaba cantar, se presentó ante los entrenadores y entonó “Si Dios me quita la vida”. A pesar de que, se veía a varios de los jurados a punto de presionar el botón rojo, finalmente ninguno de los cuatro giro su silla.

Sin embargo, la concursante no dejó de mostrarse optimista con una sonrisa en el rostro. “Lo principal es que estoy aquí. Desde el comienzo los he visto a ustedes, muy agradecida y bendiciones a cada uno por las fuerzas que nos dan. El estar acá es un gran reto”, expresó recibiendo los aplausos del público.

Fue Raúl Romero quien le consultó el por qué escogió dicha canción y la participante no pudo contener las lágrimas al revelar el motivo. “Esta canción me hace recordar que hace muchos años tuve la enfermedad de Guillain-Barré. Cada vez que lo cuento, me causa tanta emoción de vivir ese tiempo, de perdonar y ver a mi hija la última que se encargaba de mí, me cuidaba. Tan joven ella, trabajaba, iba al hospital. Le agradezco mucho por su fuerza”.

El popular ‘Cara de Haba’ no dudó en subir al escenario para abrazarla y consolarla. Sus compañeros hicieron lo propio y se acercaron a la competidora para brindarle más apoyo. Antes de retirarse, Teresa Burgos agradeció por la oportunidad y se mostró muy contenta de haber llegado a las audiciones a ciegas.

¿Cuánto rating logró el estreno de ‘La Voz Senior’?

El espacio de Latina, ‘La Voz Senior’, se estrenó el último lunes 22 de agosto y logró 7.3 puntos de rating en Hogares Lima y 6.8 en Hogares + 6 Ciudades, ubicándose en el undécimo lugar. El primer puesto fue para ‘Al Fondo Hay Sitio’, logrando 23.1 puntos de rating en Hogares Lima y 23.5 en Hogares + 6 Ciudades.

Cabe indicar que el espacio de América TV compite con Latina en los primeros minutos. Luego se enfrenta a ‘Luz de Luna’, espacio que ocupó la segunda casilla y logró 20.5 puntos de rating en Hogares Lima. En Hogares + 6 Ciudades, alcanzó 21.5.

