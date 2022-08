La Voz Senior: Concursante dedicó su audición a su esposo que padece cáncer terminal

La Voz Senior: Participante dedicó su audición a su esposo que padece cáncer terminal. (Latina Televisión)

En la edición del martes 23 de agosto de ‘La Voz Senior’, más participantes cautivaron al jurado con su voz y otros también con sus fuertes historias. Esta vez fue Elizabeth Caycho, quien confesó que viene viviendo un difícil momento en su vida, pero pese a ello sigue luchando por sus sueños y el de su esposo.

La hija del compositor Humberto Tito Caycho, quiere seguir con el legado de su padre, por lo que no dudó en audicionar con el tema ‘Muchachita celosa’ de autoría de su progenitor. Pero, comentó que esa no ha sido la única mala noticia que ha recibido últimamente.

“Mi papá es Humberto Tito Caycho, creador de más de 200 obras musicales y ha dado muchas obras a diferentes agrupaciones como Grupo 5, Armonía 10, mi papá era un señor muy alegre, bonachón, siempre estaba ensayando, desde que tengo uso de razón. Ahí es dónde empecé a cantar”, comentó al inicio.

Elizabeth Caycho reveló que perdió a su padre producto de un paro respiratorio, luego a su hija de 22 años y ahora tiene a su esposo con cáncer al estómago en fase terminal. Aunque es doloroso poder pararse en el escenario, confiesa que lo hace para que el hombre con el que compartió su vida, vea realizado su sueño.

“Estoy luchando por mis sueños musicales, a pesar de estar pasando momentos difíciles. Mi esposo está atravesando una enfermedad, lo han operado, pero no le han podido extirpar el tumor que tiene en el estómago. Ahorita se encuentra con cáncer, un tumor que cada día crece más y tiene cáncer agresivo. Él está en fase terminal. Tenemos 45 años de casados, cuatro hijos, una fallecida de 22 años”, agregó muy sensible.

Seguido, tuvo una conversación con su esposo, quien le deseó lo mejor en esta audición. Además, confesó que tiene mucho talento y sabía que lo iba a hacer bien. La mujer asegura que siempre ha recibido el apoyo de su amado.

Sin embargo, tras cámaras rompió en llanto al revelar que la enfermedad terminal de su esposo podría quitarle la vida en cualquier momento, pese a ello lucha por hacerlo feliz todos los días. Confiesa que presentarse en esta audición será un sueño cumplido de ambos.

“Mi esposo a cualquier rato se me va, por eso en verdad no sé ni como estoy acá, es muy fuerte. Cuando lo veo triste, yo le hago bromas, le canto, le cambio las letras de las canciones, le canto, lo hago reír. Si yo estoy es por él, por mi esposo, porque quiero que él me vea, quiero que vea que hago realidad un sueño de él también”, señaló.

Es parte del equipo Eva Ayllón

Tras cantar ‘Muchachita Celosa’, Elizabeth Caycho mostró a los entrenadores un poema que ella misma escribió a base de los títulos de las canciones de la maestra Eva Ayllón. Fue entonces que, decidió ir al equipo de la cantante criolla.

Terminada su audición, se mostró contenta junto a su familia. Confesó que ella llegó a este concurso por su esposo y, finalmente, logró su cometido. “Yo vine para que mi esposo me viera cantar y lo he conseguido”, expresó emocionada.

