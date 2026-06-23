Fenómeno El Niño: La estrategia del Minedu para reducir impacto en escuelas y no suspender las clases

El avance del Fenómeno El Niño llevó al Ministerio de Educación (Minedu) a implementar una estrategia nacional para reducir el impacto en las escuelas y evitar la suspensión de clases.
La ministra de Educación, María Esther Cuadros, ordenó acciones inmediatas en departamentos como Piura, Lambayeque, La Libertad, Loreto y Lima, donde el riesgo de desastres es más alto.
Las medidas incluyen la habilitación de espacios de aprendizaje temporales, la reposición de materiales educativos y la asistencia técnica a directores de instituciones educativas.
El objetivo, según detalló la ministra Cuadros en declaraciones, es “proteger a los estudiantes frente a posibles riesgos derivados de lluvias intensas, inundaciones y desbordes, según evaluaciones técnicas y reportes de organismos meteorológicos”.
PUBLICIDAD
El Minedu ha dispuesto que todas sus unidades, programas y proyectos refuercen la intervención en las zonas con mayor vulnerabilidad.
Los viceministros Sandra Ramírez y Gerber Pérez, responsables del Grupo de Trabajo en Gestión del Riesgo de Desastres, subrayaron la urgencia de estas estrategias para “salvaguardar la integridad de la comunidad educativa, proteger la infraestructura escolar y garantizar la continuidad del servicio educativo”.
Miguel Gonzales, jefe de la Oficina de Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de Desastres del ministerio, explicó que estas acciones forman parte de un proceso de organización institucional que busca “prevenir, articular esfuerzos y atender oportunamente los posibles impactos del fenómeno El Niño”.
PUBLICIDAD
Gonzales también hizo hincapié en la coordinación permanente con las entidades técnicas especializadas, asegurando que “la evolución del fenómeno El Niño es monitoreada por el sector de manera permanente”.
El plan contempla la difusión de materiales de preparación y respuesta, tanto digitales como impresos, dirigidos a las comunidades escolares. Además, se ofrece orientación a las autoridades regionales y locales para acceder correctamente al Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (Fondes).
Ajustes en el año escolar y monitoreo climático
Frente a la alerta sobre el posible aumento de intensidad del Niño Costero, el Minedu anunció el adelanto del cierre del año escolar en cinco Colegios de Alto Rendimiento (COAR) del norte del país. Esta medida afecta a los COAR de Lambayeque, Piura, Tumbes, Áncash y La Libertad, donde 1373 estudiantes de tercero, cuarto y quinto de secundaria finalizarán clases el 2 de diciembre de 2026, antes de lo habitual.
PUBLICIDAD
Para compensar el calendario, la cartera educativa programó clases en feriados y semanas destinadas originalmente a actividades de gestión interna. El objetivo, según la ministra Cuadros, es que “los estudiantes culminen el año escolar en condiciones seguras, sin afectar su aprendizaje ni la calidad educativa que reciben en los COAR”.
Las autoridades identificaron alta vulnerabilidad en instituciones con infraestructura provisional o sistemas de drenaje limitados. La Dirección General de Servicios Educativos Especializados (DIGESE) informó que el nuevo cronograma incluye jornadas en el 29 de junio, 23 de julio, 6 de agosto, 8 de octubre y una semana extra en octubre, con el fin de garantizar el cumplimiento de la carga horaria.
PUBLICIDAD
De acuerdo con un reciente comunicado de la Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (Enfen), la región Niño 1+2 -que abarca el Pacífico oriental cerca de la costa peruana- se mantiene bajo alerta. El Enfen proyecta un evento fuerte entre octubre de 2026 y enero de 2027, según el análisis de temperatura superficial del mar y condiciones atmosféricas en el Pacífico Tropical.
Más Noticias
Congresista Lady Camones no sabe por qué Balcázar la invitó a gira con el Papa León XIV, pero asegura que costeó todo su viaje
La legisladora confirmó que su inclusión en la delegación fue decisión exclusiva del presidente interino y aclaró que utilizó recursos personales para solventar su participación en la cita protocolar en el Vaticano
Cristian Neira está de regreso en Alianza Lima: acudió a la la reanudación de los entrenamientos de cara al Torneo Clausura 2026
El ‘Rusito’ acudió puntual a su primera práctica en EGB. Está en él demostrar su valía dentro de una configuración ya conformada y con la vitola de ganador del Torneo Apertura 2026
Transparencia responde a Roberto Sánchez y rechaza denuncias de fraude electoral: “Respeten las reglas del proceso”
“Rechazamos tajantemente las acusaciones de fraude sin evidencia y cualquier anuncio de desconocer los resultados oficiales”, indicó el comunicado emitido este 23 de junio
Este lugar de Lima se consolida como el atractivo turístico más visitado del Perú, superando incluso a Machu Picchu en afluencia
Más de 1,3 millones de turistas extranjeros llegaron al Perú entre enero y mayo, con Chile y Estados Unidos como principales mercados
Ignacio Buse vs Vít Kopřiva: día, hora y canal TV del partido por octavos de final del ATP 250 de Mallorca
El tenista nacional se estrenó por todo lo alto en la isla del mediterráneo y consiguió su segunda victoria en césped ante el ex doble finalista de Grand Slam, Stéfanos Tsitsipás
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD