Fenómeno El Niño: La estrategia del Minedu para reducir impacto en escuelas y no suspender las clases

(Foto: Andina)

El avance del Fenómeno El Niño llevó al Ministerio de Educación (Minedu) a implementar una estrategia nacional para reducir el impacto en las escuelas y evitar la suspensión de clases.

La ministra de Educación, María Esther Cuadros, ordenó acciones inmediatas en departamentos como Piura, Lambayeque, La Libertad, Loreto y Lima, donde el riesgo de desastres es más alto.

Las medidas incluyen la habilitación de espacios de aprendizaje temporales, la reposición de materiales educativos y la asistencia técnica a directores de instituciones educativas.

El objetivo, según detalló la ministra Cuadros en declaraciones, es “proteger a los estudiantes frente a posibles riesgos derivados de lluvias intensas, inundaciones y desbordes, según evaluaciones técnicas y reportes de organismos meteorológicos”.

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El Minedu ha dispuesto que todas sus unidades, programas y proyectos refuercen la intervención en las zonas con mayor vulnerabilidad.

Los viceministros Sandra Ramírez y Gerber Pérez, responsables del Grupo de Trabajo en Gestión del Riesgo de Desastres, subrayaron la urgencia de estas estrategias para “salvaguardar la integridad de la comunidad educativa, proteger la infraestructura escolar y garantizar la continuidad del servicio educativo”.

Miguel Gonzales, jefe de la Oficina de Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de Desastres del ministerio, explicó que estas acciones forman parte de un proceso de organización institucional que busca “prevenir, articular esfuerzos y atender oportunamente los posibles impactos del fenómeno El Niño”.

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Gonzales también hizo hincapié en la coordinación permanente con las entidades técnicas especializadas, asegurando que “la evolución del fenómeno El Niño es monitoreada por el sector de manera permanente”.

El plan contempla la difusión de materiales de preparación y respuesta, tanto digitales como impresos, dirigidos a las comunidades escolares. Además, se ofrece orientación a las autoridades regionales y locales para acceder correctamente al Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (Fondes).

Año escolar podría concluirse antes de tiempo para salvaguardar la integridad de los estudiantes|Andina/Composición Infobae

Ajustes en el año escolar y monitoreo climático

Frente a la alerta sobre el posible aumento de intensidad del Niño Costero, el Minedu anunció el adelanto del cierre del año escolar en cinco Colegios de Alto Rendimiento (COAR) del norte del país. Esta medida afecta a los COAR de Lambayeque, Piura, Tumbes, Áncash y La Libertad, donde 1373 estudiantes de tercero, cuarto y quinto de secundaria finalizarán clases el 2 de diciembre de 2026, antes de lo habitual.

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Para compensar el calendario, la cartera educativa programó clases en feriados y semanas destinadas originalmente a actividades de gestión interna. El objetivo, según la ministra Cuadros, es que “los estudiantes culminen el año escolar en condiciones seguras, sin afectar su aprendizaje ni la calidad educativa que reciben en los COAR”.

Las autoridades identificaron alta vulnerabilidad en instituciones con infraestructura provisional o sistemas de drenaje limitados. La Dirección General de Servicios Educativos Especializados (DIGESE) informó que el nuevo cronograma incluye jornadas en el 29 de junio, 23 de julio, 6 de agosto, 8 de octubre y una semana extra en octubre, con el fin de garantizar el cumplimiento de la carga horaria.

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De acuerdo con un reciente comunicado de la Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (Enfen), la región Niño 1+2 -que abarca el Pacífico oriental cerca de la costa peruana- se mantiene bajo alerta. El Enfen proyecta un evento fuerte entre octubre de 2026 y enero de 2027, según el análisis de temperatura superficial del mar y condiciones atmosféricas en el Pacífico Tropical.