Magaly Medina tilda de ‘cantinflas’ a Gisela Valcárcel por decir que no habla de sus exs y del rating

Luego que Gisela Valcárcel realizara una transmisión en vivo en sus redes sociales donde aseguró que no le gusta hablar del rating ni de sus ex parejas, Magaly Medina, en la última edición de su programa, volvió a arremeter contra ella y llamarla “cantinflas” .

La conductora de ‘Magaly Tv La Firme’ no dudó en recordarle a la ‘Señito’ que para lograr mayor audiencia en sus programas, en más de una ocasión ha recurrido a sus exparejas, como Roberto Martínez.

“ Cómo que no vas a hablar de tus ex si de tus ex has hablado toda la vida, has hecho rating con ellos. Cuando ya no podía más trajo a Roberto (Martínez) a bailar a la pista de baile. Se olvidó de los cachos con Viviana Rivasplata, lo besuqueó y coqueteó con él. Justamente cuando su rating está alicaído es cuando ella recurre siempre a los ex, y es ahí cuando comienza a sacar todos sus trapos sucios de sus relaciones”, criticó Magaly Medina.

Tras ello, la periodista del programa de espectáculos volvió a vaticinar que el nuevo programa ‘La Gran Estrella’ no durará mucho en las pantallas de televisión y que Gisela Valcárcel le pondría fin antes de lo previsto debido a que no cubrió sus expectativas.

Infobae Perú.

“Ella dice que el rating nunca le ha importado, mentira, pues, entre gitanos no nos vamos a leer las manos. Es como si yo dijera no me importa el rating, sí me importa y a ti también, porque sino no cambiarías de productores, y ya ahorita vas a cortar esta temporada con Sergio George y Yahaira (Plasencia) de por medio, de hecho. De hecho va a tener que cortar esta temporada para no alargar y que el rating vaya descendiendo más y más”, añadió.

¿Qué dijo Gisela Valcárcel?

Como se recuerda, hace unos días Magaly Medina le recomendó a Gisela Valcárcel acortar la duración del reality de canto porque no funciona para la televisión. Es así que la conductora de ‘El Gran Artista’ le respondió el último miércoles.

En su Instagram, Valcárcel restó importancia a Medina y señaló que “no pido consejería”, recordando su éxito en ‘Aló, Gisela’.

“ Nadie está pensando en agradar a todos, yo hago en televisión lo que considero que debo hacer, con suerte, mucha gente se divierte. No pido consejería, si hubiera pedido consejería en ‘Alo Gisela’ no hubiera durado ni dos días, decían ‘¡cómo aparece una vedette!’”, mencionó la “Señito”.

“Me encanta sacar productos en televisión que a todos les gusta, pero yo corro mis riesgos hasta que va calentando mi agüita. Considero que después de 35 años de carrera debo dejar algo más, mucha gente me pedía oportunidad para las caras nuevas y acá están las caras nuevas. Ellos están muy agradecidos y hay mucha gente que nos está siguiendo. Muchas gracias a la audiencia, muchas gracias por estar aquí”, agregó.

Cabe mencionar que en otro momento del en vivo, un seguidor le preguntó su opinión sobre Magaly Medina. Aunque ella leyó el mensaje, evitó responderlo.

Además, se refirió a la presencia de la cantante Yahaira Plasencia en su programa, la cual también fue criticada por la conductora de ‘Magaly Tv La Firme’. Según mencionó, la joven salsera le suma varios puntos en su audiencia.

“No sabes lo que pasa cada vez que Yahaira aparece, el rating se va para arriba. Yahaira le pone a este programa una vida, estoy muy agradecida a ella la aman”, indicó.

