Gisela Valcárcel elogia a Yahaira Plasencia y asegura que su presencia hace que el rating crezca

Gisela Valcárcel elogia a Yahaira Plasencia y asegura que da mucho rating. (Instagram)

Gisela Valcárcel sorprendió en su cuenta de Instagram con una conexión en vivo dónde habló de más de un tema con sus seguidores. Sin embargo la conductora de televisión se tomó unos minutos para hablar de la presencia de Yahaira Plasencia en su programa ‘La Gran Estrella’.

La popular ‘Señito’ señaló que la salsera es uno de los motivos por los que el rating de su programa sube. Además, aseguró que ella es una artista que no pasa por agua tibia, razón por la que siempre dará de qué hablar y por eso es que la gente no puede dejar de verla.

Fue un usuario quien le consultó su Yahaira Plasencia restaba en su programa, sin embargo nunca imaginó cuál sería la respuesta de la presentadora. De inmediato, Gisela aseguró que la presencia de la salsera hace que su rating crezca.

“No sabes lo que pasa cada vez que Yahaira aparece, el rating se va para arriba. Yahaira le pone a este programa una vida, estoy muy agradecida a ella la aman. Es que Yahaira no pasa por agua tibia, cuando pasas por agua tibia, nadie paga la entrada, pero cuando no pasa por agua tibia, va haber gente que pague y Yahaira tiene eso. Se planta y provoca muchísimos comentarios, nunca pasa desapercibida y eso lo veo en el minuto a minuto”, señaló bastante segura.

Gisela Valcárcel asegura que Yahaira Plasencia tiene una de las mejores voces. (Instagram)

Tras ello, no dudó en elogiar su talento. Con eso, aseguró que la ‘Reina del Totó’ tiene una de las mejores voces del país. Incluso, comentó que este veredicto no lo da ella, sino expertos en el tema que hablan de música.

“Yahaira tiene una de las mejores voces de la industria y lo saben. No lo digo yo que no sé nada del tema, lo dicen los músicos y le voy a pedir que haga un duelo. ¿Con quén les gustaría que Yahaira se bata a duelo?”, agregó en su comunicación.

Defiende su formato

En otro momento, fue consultada sobre el bajo rating que tendría su programa pese a que es un formato completamente diferente que da luz a nuevos talentos peruanos. Frente a ello, la madre de Ethel Pozo señaló que no tiene de qué preocuparse, pues conoce como se maneja esta industria.

“Yo normalmente no hablo de mis ex, no hablo de otros y no menciono el rating. Porque es tan volátil, un día ganas, otro día pierdes. Sería muy absurda de suponer que debo salir a gritar cada vez que gano o debo salir a llorar cada ve que pierdo, no esto es televisión. Esta industria produce mucha audiencia, a veces baja, a veces sube”, comentó al inicio.

Gisela Valcárcel defiende su formato. (Instagram)

Por otro lado, aseguró que es cuando tiene baja audiencia cuándo más le gusta la contienda. Además, hizo referencia a demás programas que se preparan desde mucho ante con sus mejores propuestas cuando ella va a volver a tener programa los sábados por la noche.

“Soy una persona que está en esto (la televisión) mucho rato y que sabe cómo se maneja. No siempre el rating lo tengo a favor, justamente es cuando más me gusta la contienda. Me encanta saber que cuando saldo todo se mueve y que todos van poniendo sus mejores cargas y está bien, es correcto. No me produce otra cosa eso es lo normal”, sentenció.

