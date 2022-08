Xoana González cree que Olenka Zimmermann ganará mucho dinero con su OnlyFans: “Un sueño cumplido”

Xoana González respalda a Olenka Zimmermann en su incursión al OnlyFans. (Instagram)

Cada vez son más las mujeres que rompen sus miedos y se suscriben a OnlyFans. Hace unos días, la conductora de televisión Olenka Zimmermann utilizó sus redes sociales para anunciar que se encuentra preparando su primer contenido para la plataforma de adultos.

“Atentos que se vienen todos…mis encantos“, fue el mensaje que compartió al lado de un video en el que aparece modelando un vestido negro frente a cámaras. La presentadora de 52 años se encuentra muy emocionada por esta nueva faceta y la modelo argentina Xoana González también lo celebra.

Como se sabe, Xoana González es considerada una de las pioneras del OnlyFans. Además, es una de las figuras de TV que viene generando grandes ganancias gracias a esta página debido a su contenido pornográfico junto a su esposo.

Durante una entrevista con un medio local, la argentina no dejó de comentar acerca de la incursión de Olenka Zimmermann a dicha plataforma y le mostró todo su respaldo. Según la modelo, la también actriz generará muchas ganancias con sus fotografías de alto calibre y será un sueño para sus seguidores.

“¡Me encanta! ¿Por qué no? Seguro será un sueño cumplido para muchos seguidores y tendrá grandes ganancias. No hay nada más lindo que sentirse cómodo y libre en la piel de cada uno”, dijo para El Popular.

Recordemos que, Xoana González logró comprarse varias propiedades gracias a las ganancias del OnlyFans, pues tiene una gran cantidad de suscriptores que no dejan de apoyarla. Incluso, reveló que quiere construir un albergue de animales rescatados por la gran pasión que siente por ellos.

¿Quién es Olenka Zimmermann?

Nacida en noviembre de 1969, Olenka Zimmermann es una conductora de TV, diseñadora, modelo, actriz y empresaria de 52 años. Inició su carrera a los 18 años modelando en diferentes desfiles y posando para revistas nacionales.

Poco después, se fue a España a estudiar Diseño de Modas, carrera que culminó exitosamente en 1994. Gracias a su formación académica y a su pasión por la moda, lanzó su propia línea de bañadores, la cual continúa vigente hasta el día de hoy.

En el ámbito artístico, Olenka destacó al conducir su primer programa llamado ‘Zona de impacto’, que estuvo al aire por cuatro años y la convirtió en una presentadora popular en los noventa. Luego, estuvo a cargo de la conducción de ‘Al Sexto Día’ por Panamericana TV, en donde duró cerca de 10 años.

Actualmente, es presentadora de ‘Crónica de impacto’, donde derrocha sensualidad y elegancia frente a cámaras. Prueba de ello es el séquito de seguidores que la siguen desde el 2019, fecha en la que ingresó a Willax TV.

Xoana González acepta una dupla con Macarena Gastaldo

Xoana González tiene todo listo para lanzar una nueva colaboración con su paisana Macarena Gastaldo, sin embargo aún no han comentado la fecha del lanzamiento de su dupla en la plataforma OnlyFans. Como se recuerda, Gastaldo se reencontró a fines del mes de julio con Xoana en un evento, donde ambas fueron contratadas para animar en una discoteca en Pucallpa.

Tras ello, Macarena publicó la propuesta para todos sus seguidores si aceptarían una colaboración de ella y Xoana grabando juntas en la plataforma para adultos. “¿OnlyFans juntas?”, decía el texto que acompañada un video de las modelos vestidas en lencería color rojo.

“Macarena me propuso la idea y le dije que sí. Hasta le he dado una maleta con lencería y bikinis, espero que después no se ‘chupe’ o se eche para atrás”, expresó González para el diario Trome.

