Xoana González defiende a Chupetín Trujillo de las críticas: “No sé qué tanto se arañan las vestiduras”

Después que saliera a la luz la incursión de Chupetín Trujillo al cine para adultos, la argentina Xoana González fue una de las primeras figuras que aplaudió este acto. A través de sus redes sociales señaló que “es lindo cuando la gente se anima a ser diferente”. Sin embargo, las críticas tampoco se han hecho esperar. Ante ello, la estrella porno de Onlyfans no dudó en defenderlo y dar su apreciación.

Mediante una entrevista con Infobae, Xoana González remarcó que ella lo aplaude y le pide que no haga caso al qué dirán, pues haga lo correcto o no siempre habrá detractores.

“Yo lo felicité más que nada como cualquier persona que se anima a luchar por cumplir sus sueños y apuesta por algo diferente, que son los mandatos sociales para pertenecer. Me parece bárbaro la gente que se anima a ser diferente” , indicó la argentina sobre Chupetín Trujillo.

“Respecto a las críticas, pues nada tiene que ver que sea un payaso, no lo van a ver en su faceta de actor porno en sus transmisiones, no sé qué tanto se arañan las vestiduras. Solo el público que quiere lo verá, entiendo que hay mucho prejuicio sobre las personas y uno tiene que lidiar con esos prejuicios ajenos, y las proyecciones ajenas , es como bizarro, porque piensas, en qué lugar pones a las personas que se dedican a esto (actuación porno)”, se preguntó.

“Entiendo que hay muchas desinformación, hay mucho tabú, pero me encanta que se pueda hablar de esto, que se genere debate para que la gente piense por sí misma y pueda entender que hay personas que quieren cambiar de rumbo y está en todo su derecho, todos tienen la posibilidad de vivir su vida como quieran, mientras no jodan a nadie ”, aclaró.

Xoana González ha lidiado muchas veces con las críticas por el rubro al que se dedica, es por ello que se mostró bastante identificada con este personaje.

“Yo siempre creeré que las personas pueden hacer lo que quieran siempre que no perjudique a nadie y esté en un marco legal, lo demás son opiniones nada más, él no debería dejarse influir, viviendo de la manera correcta o incorrecta, la gente va a criticar igual. Yo lo aplaudo por arriesgarse por sus sueños pese a la incertidumbre si funcionará o no, porque esto como cualquier trabajo. Creo que pensar en que dirán no existe, es absurdo”, concluyó.

Como se sabe, Xoana González se dedica a realizar videos porno junto a su esposo para la plataforma de Onlyfans. Sus seguidores le consultaron si se atrevería a hacer un trío con el payasito, a lo que ella aclaró que no, pues su relación en monógama.

¿QUIÉN ES CHUPETÍN TRUJILLO?

Chupetín Trujillo es Edgar Mendoza, natural de Trujillo. Desde muy joven incursionó al arte de hacer reír a los demás, llegando a tener su programa de televisión.

Tras hacerse público su caso de bullying, el payasito ganó notoriedad, siendo invitado en varios programas y entrevistado por varios medios de comunicación. Incluso, hizo sus participaciones en discotecas, siempre como Chupetín Trujillo.

