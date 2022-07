Xoana González critica el nuevo contenido de Fátima Segovia en OnlyFans: “Siento que lo hace por obligación”

Xoana González critica a Fátima Segovia. (Foto: Composición)

Xoana González se ha convertido en una de las modelos mejor pagadas en OnlyFans. La argentina se caracteriza por compartir contenido explícito para sus suscriptores y eso le ha ayudado a ganar mucho más popularidad.

Recientemente, Fátima Segovia ha optado por seguir sus pasos y se adentró a hacer contenido de alto voltaje junto al padre de sus hijos Omar Bolaños. Pese a que fue presentado por todo lo alto, ahora ha sido criticado por la gaucha.

Es así que, se animó a dar su opinión sobre el nuevo contenido de la exactriz cómica y se mostró un tanto decepcionada por lo que ha visto. Incluso, comparó esos videos con los que ella misma hace.

“Nuestro público sigue fiel y nos llenan de halagos. En cuanto a ellos, creo que les falta conexión, los siento fríos, es como cuando tienes que hacer algo por obligación, me aburre (su contenido) y lo adelanto. A mí se me nota que le pongo ganas y pasión al asunto”, señaló en conversación con Trome.

Xoana González cuestionó el contenido de Fátima Segovia. (Fotos: Instagram)

Por otro lado, sabe que el contenido y las suscripciones de OnlyFans generan grandes ingresos. Incluso, ella misma ha logrado comprarse dos propiedades, pero asegura que es una mujer que aún vive de forma humilde.

“Javier y yo somos austeros. Podemos darnos los lujos que queramos, pero ahorramos. Estamos casi por terminar nuestro primer albergue (para perritos abandonados)”, comentó la modelo.

PAGA IMPUESTOS POR SU CONTENIDO

Luego de que se hiciera pública la nueva disposición de la Sunat que obliga a los influencer a pagar sus impuestos, se supo que esto incluiría a los contenidos de Onlyfans y Patreon. Frente a ello, Xoana González explicó que ella si está al día en ese ámbito. Además, siempre declara los ingresos que tiene.

“Una vez que ingresa (el dinero) a tu cuenta del banco, lo ingresas al sistema financiero y lo declaras. Yo tengo mi contador de hace años, y no entiendo de eso. Pero este año declaré tanto, que tengo que buscar un cheque que no fui a retirar porque me daba saldo a favor. De OnlyFans si se paga impuestos”, comentó.

Xoana González se sometió al rejuvenecimiento vaginal en eol 2017. (Foto: Instagram)

¿CUÁNTO GANA XOANA GONZÁLEZ EN ONLYFANS?

La modelo argentina actualmente cobra 30 dólares por cada suscriptor en su cuenta. Aunque al inicio solo cobraba 20 dólares, pero por el tipo de contenido, ha decidido variar el precio. Además, hace videos exclusivos para algunos de sus seguidores por otro precio especial.

Con este precio, Xoana González reveló en conversación con Magaly Medina que en un mes tiene jugosas ganancias, pero prefiere no dar cifras por seguridad. Sin embargo, no ha dudado en contar que gracias a esta plataforma ha logrado comprarse un departamento en Lima y recientemente otra casa de campo. Incluso, tiene en sus planes reconstruir un albergue de animalitos.

