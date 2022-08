Xoana González acepta dupla con Macarena Gastaldo para grabar en OnlyFans

Xoana González y Macarena Gastaldo lanza OnlyFans juntas. (Instagram)

La bella modelo Xoana González tiene todo listo para lanzar una nueva colaboración con su paisana Macarena Gastaldo, sin embargo aún no han comentado la fecha del lanzamiento de su dupla en la plataforma OnlyFans.

Como se recuerda, la modelo Macarena se reencontró a fines del mes pasado con Xoana en un evento, donde ambas fueron contratadas para animar en una discoteca en Pucallpa, Allí ambas inmortalizaron el momento con fotos e historias para sus cuentas de Instagram.

En una de ellas, Macarena publicó la propuesta para todos sus seguidores si aceptarían una colaboración de ella y Xoana grabando juntas en la plataforma para adultos. “¿OnlyFans juntas?” , decía el texto que acompañada un video de las modelos vestidas en lencería color rojo.

Los días pasaron y parece que todo esta quedando listo, porque Xoana González ha salido a declarar para un diario local que ya tiene los vestuarios listos para grabar los videos de alto voltaje, con Macarena.

“Macarena me propuso la idea y le dije que sí. Hasta le he dado una maleta con lencería y bikinis, espero que después no se ‘chupe’ o se eche para atrás”, expreso la gaucha para el diario Trome.

Negocio redondo

Y es que para ambas grabar este tipo de videos sexys o de contenido explícito para adultos les ha generado muchas ganancias. En el caso de Xoana, las suscriptores de su OnlyFans pagaban en un inicio 20 dólares mensuales pero debido a que cambió el contenido de los videos, ahora pagan 30 dólares mensuales.

Este incremento le ha ayudado a generar grandes ingresos, al punto de comprar dos propiedades en Lima y una casa de campo en Argentina. No obstante, la modelo indicó que vive de manera humilde al lado de su esposo Javier González en Buenos Aires, su objetivo principal es ahorrar mucho para poder construir un albergue para perritos en Lima.

Por su lado, Macarena Gastaldo también se dedica a compartir videos hot y reveló para el programa de ‘Amor y Fuego’ que puede llegar a ganar en un buen mes 7.000 dólares mensuales. Mientras que los meses más bajos puede generar de 2 a 3.000 dólares mensuales.

“Yo no hago porno, pero me va muy bien. Ya me compré mi departamento en Argentina y ahorita me quiero comprar otro, aunque está un poco caro, pero voy por el segundo”, contó.

Pagan impuestos

Luego de que se hiciera pública la nueva disposición de la Sunat que obliga a los influencer a pagar sus impuestos, se supo que esto incluiría a los contenidos de OnlyFans y Patreon. Frente a ello, Xoana González explicó que ella si está al día en ese ámbito. Además, siempre declara los ingresos que tiene.

“Una vez que ingresa (el dinero) a tu cuenta del banco, lo ingresas al sistema financiero y lo declaras. Yo tengo mi contador de hace años, y no entiendo de eso. Pero este año declaré tanto, que tengo que buscar un cheque que no fui a retirar porque me daba saldo a favor. De OnlyFans si se paga impuestos”, comentó.

